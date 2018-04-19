BAKANLAR KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI



BET OFİSLERİ, YANGIN HELİKOPTERİ VE FAİZ DESTEKLİ KREDİ DE BAKANLAR KURULU’NUN GÜNDEMİNDEYDİ



Bakanlar Kurulu, döviz dalgalanmasına karşı, ithal ürünlerin ülkeye girişinde ve liman hizmetlerinde döviz kurunun sabitlenmesi öngören bir dizi tedbir kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaklaşık 6 buçuk saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı.

Bugünkü toplantıda döviz dalgalanmasına karşı bir takım tedbirler alındığını kaydeden Özersay, bu önlemlerle piyasanın da rahatlamasının hedeflendiğini söyledi.

Özersay, ithal ürünlerin ülkeye girişinde ve liman hizmetlerinde döviz kurunun sabitlenmesini de öngören kararları 10 kalemde sıraladı.

Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda dövizdeki artışın yanısıra bet ofisleri, yangın helikopteri, denizlere iskele yapımı, küçükbaş hayvan üreticilerine sağlanan faiz desteği gibi konularla ilgili kararları da açıkladı.