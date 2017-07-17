Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bugün yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısı saat 12.00’de sona erdi. Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bugün yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında basına açıklama yapılmadı.