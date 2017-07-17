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17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:21

Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısı saat 12.00’de sona erdi. Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bugün yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında basına açıklama yapılmadı.

Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
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Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısı saat 12.00’de sona erdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bugün yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapılmadı.


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