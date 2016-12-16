Bakanlar Kurulu Sivil Havacılık’ta Yarın Yapılacak Grevi Erteledi

Bakanlar Kurulu, Sivil Havacılık Dairesi’ne bağlı Meydan İtfaiye Şube Amirliği’nde yarın yapılacak grevi 60 gün erteledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, Elzem Hizmet görevi yürüten Sivil Havacılık Dairesi’ne bağlı Meydan İtfaiye Şube Amirliği’nde Meydan İtfaiye Hizmetleri’nin aksamaması için; Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın başlatacağı grevin 16 Aralık 2016 tarihinden itibaren 60 gün süre ile ertelenmesine ve Savunma Nizamnamesi’nin 79(B)3 maddesi gereğince ekte sunulan ‘2016 Grev Yasağı (Sivil Havacılık Dairesi) Emirnamesi’nin Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.”