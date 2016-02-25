Bakanlar Kurulu Olağanüstü Toplandı

Bakanlar Kurulu Meclis’te olağanüstü toplandı.

Başbakan Ömer Kalyoncu’nun başkanlık ettiği ve su konusunun gündem olduğu toplantı saat 11.50’de başladı.

Başbakan Kalyoncu, toplantı öncesinde basına açıklama yaptı.

Su konusunda Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile dün telefonda görüşen ve devletlerarası yapılacak anlaşmada bir -iki noktada değişiklik önerisi sunan Kalyoncu, akşam saatlerinde KKTC’nin su konusundaki taslak anlaşma metnine ilişkin değişiklik taleplerinin Türkiye tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.