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28 Şubat 2017 Salı 16:51

Bakanlar Kurulu O Yasa Tasarıyı Onayladı

Bakanlar Kurulu O Yasa Tasarıyı Onayladı
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Bakanlar Kurulu, siber suçlarla mücadele edebilmek için “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nı onaylayarak Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, gündemindeki konuların yanında siber suçlarla mücadele kapsamında hazırlanan  “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nı da görüştü.

Onaylanıp Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen Tasarının gerekçesi şöyle:

“Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojik gelişimin ve bilgi toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için ‘bilişim Suçları Yasa Tasarısı’ hazırlanmıştır.”

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