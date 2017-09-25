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25 Eylül 2017 Pazartesi 10:31

Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı

Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı
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Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, öğretmenlerin hazırlık ödeneğinin, eylül ayı maaşları ile birlikte ödeneceğini açıkladı.

Tax free uygulamasıyla ilgili düzenlemeler içeren ve uygulamayı özel şirketlere de açan “İhracat İstisnası Tüzüğü” de Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında onaylandı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bugün yaklaşık iki saat süren bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Özgürgün, alınan kararlarla ilgili bilgi verdi.

“TAX FREE”

“İhracat İstisnası Tüzüğü”nün görüşülerek onaylandığını söyleyen Özgürgün, bilinen uygulamasının tax free uygulaması olduğunu belirtti.

Özgürgün, “Yabancı ülkede ikamet eden kişilerin pasaport, kimlik veya benzeri seyahat belgesi ile KKTC’de 3 aydan uzun kalmamaları halinde, yabancı uyruklu öğrenci ve öğretim görevlileri ise 6 aydan uzun kalmamaları halinde istisnadan faydalanabilecekler” dedi.

Tütün ürünlerinin ve alkollü içkilerin kapsam dışında olduğunu dile getiren Özgürgün, “Tax free uygulamasına dahil olmak isteyen satıcı firmalar, -ki daha önce bu devlet tarafından yapılmaktaydı şimdi ülke içerisindeki firmalar tarafından da yapılabilecek- Vergi Daireleri’ne müracaat ederek haktan faydalanabilecek” diye konuştu.

Özgürgün, uygulamanın, ekonomiye hareket ve devinim getirmesinin beklendiğini, olumlu bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin eylül ayı maaşları ile birlikte ödenmesi konusundaki çalışmasını tamamlandığını da belirten Özgürgün, hazırlık ödeneğinin eylül ayı maaşları ile birlikte ödeneceğini kaydetti.

“İHRACAT İSTİSNASI TÜZÜĞÜ” NELER GETİRİYOR?

Öte yandan TAK muhabirinin Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı’dan aldığı bilgiye göre, halen yürürlükte olan ancak uygulanmayan tax free ile ilgili yeni tüzük, uygulamanın özele açılmasını düzenliyor.

Halihazırda devlet eliyle yürütülen işlemler, tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi Gelir ve Vergi Dairesi’nden yetki belgesi almış satıcı firmalar veya aracı firmalar aracılığıyla yapılabilecek.

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