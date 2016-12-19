Bakanlar Kurulu, kamuda çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Buna göre, yarından başlayarak 16 Şubat 2017 tarihine kadar günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.30 – 15.30 saatleri arasında mesai olacak. Perşembe günleri, 08.30 – 13.00 ile 14.00 – 18.00 saatleri arasında çalışılacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ile Girne Gümrük Şube Amirliğinde ise Perşembe günleri farklı mesai saatleri olacak ve 08.30 – 12.00 ile 13.00 – 18.00 saatleri arasında mesai yapılacak.

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ndeki çalışma saatleri ise şöyle olacak:

“Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma: 08.00 – 15.00; Perşembe 08.00 – 12.00 ile 13.00 – 17.30.”

Düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı Devlet Üretme Çiflikleri Şht. Doğuş Uran, Çömlekçi, Paşaköy ve Ercan’da, haftalık çalışma süresinin 39 saati aşmaması ve haftada iki gün izinli olacak şekilde mesai saatleri şöyle uygulanacak:

“Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00 – 12.00 ile 13.00 – 16.00; Perşembe 08.00 – 12.00 ile 13.00 – 17.30.”

Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, Çiftliklerde görev yapan personel yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında haftada 39 saati aşmamak ve haftada iki gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilecek.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileri, haftanın tüm çalışma günlerinde 08.15 – 15.30 saatleri arasında mesai yapacak.

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102’nci maddesinin (1)’inci fıkrası çerçevesindeki kamu sağlık çalışanları da 08.15 – 15.30 saatleri arasında çalışacak.



Kurum amirleri tarafından düzenlenmesi koşuluyla 08.30-15.30, 08.00-15.00 ve 08.15-15.30 saatleri arasında çalışan personele, hizmetlerin aksamayacağı şekilde personel arasında dönüşümlü olmak üzere 30 dakika ara dinlenme verilecek.