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10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:43

BAKANLAR KURULU İSKELE BÖLGESİNDE ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ İÇİN ARAZİ BAŞVURU ŞARTLARINI AÇIKLADI

BAKANLAR KURULU İSKELE BÖLGESİNDE ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ İÇİN ARAZİ BAŞVURU ŞARTLARINI AÇIKLADI
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BAKANLAR KURULU TARAFINDAN İSKELE BÖLGESİNDE ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ OLARAK BELİRLENEN ARAZİYE BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ AÇIKLANDI.

Geçtiğimiz hafta Bakanlar kurulu toplantısında alınan karar ile İskele ilçemizde 122 dönümlük arazi üniversite yerleşke alanı olarak belirlenmiş ve bu arazi için başvuru şartları ve değerlendirme kriterleri aşağıda açıklanmıştır.

İskele üniversite yerleşke alanı olarak belirlenen bölgeye yeni yükseköğretim kurumu kurmak veya mevcut üniversitelerimiz içerisinden var olan bölgeye kampüs kurmak isteyen kurumlar projeleri ile birlikte her iki tarihte dahil olmak üzere 12 Temmuz – 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

Bakanlar Kurulu tarafından İskele Bölgesinde üniversite yerleşkesi olarak belirlenen araziye başvuru yapmak için aranan şartlar:

1- KKTC Yükseköğretim Yasasına göre hazırlanmış üniversite açma dosyası veya daha önceden alınmış üniversite iznine sahip olanlar ile faaliyette olan üniversiteler başvuruda bulunabileceklerdir.

2- Başvuru sahibi arazi için projesini hazırlamalıdır. Projede mimari projelerinin tam olduğu derslik, laboratuar, ofis, kütüphane, spor alanları ve benzeri fiziki alt yapının belirtilmesi gerekmektedir. Projenin sağlanabilmesi için gereken miktar ve miktarın karşılanabileceğini gösteren mali yeterlilik raporu sunulmalıdır. Projedeki uygunluk KKTC yükseköğrenim yasası esasları çerçevesinde değerlendirilecektir.

3- Başvuru sahibi 5 yıllık stratejik kalkınma planını ön değerlendirme kuruluna sunmalıdır. Bu planda 5 yılda ön görülen öğrenci, yatırım hacmi,

akademisyen sayısı ve öğrenci için yapılacak yurt kapasitesi belirtilmelidir.

Bakanlar Kurulu tarafından İskele Bölgesinde üniversite yerleşkesi olarak belirlenen araziye başvuru yapanların değerlendirme şartları:

1- Ön değerlendirme KKTC yükseköğrenim yasasında yer alan Ön Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır.

2- Başvuru şartlarına haiz olmayanlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3- Ön değerlendirme kurulunun hazırlayacağı rapor Bakanlar kuruluna sunulacaktır.

4- Sunulacak proje %20

Fakülte ve Bölümlerin uygunluğu %20

Projenin dolayısıyla inşaatın tamamlanma süresi( Taahütname alınacaktır) %30

Üniversitenin sunacağı 5 yıllık stratejik plan %20

Başvuran grubun Yükseköğrenim tecrübesi %10

Oranında etkili olacaktır.

5- Nihai karar raporlar çerçevesinde bakanlar kurulu tarafından verilecektir. 
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İSKELE ÜNİVERSİTE BAŞVURU
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