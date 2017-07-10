BAKANLAR KURULU İSKELE BÖLGESİNDE ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ İÇİN ARAZİ BAŞVURU ŞARTLARINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz hafta Bakanlar kurulu toplantısında alınan karar ile İskele ilçemizde 122 dönümlük arazi üniversite yerleşke alanı olarak belirlenmiş ve bu arazi için başvuru şartları ve değerlendirme kriterleri aşağıda açıklanmıştır.İskele üniversite yerleşke alanı olarak belirlenen bölgeye yeni yükseköğretim kurumu kurmak veya mevcut üniversitelerimiz içerisinden var olan bölgeye kampüs kurmak isteyen kurumlar projeleri ile birlikte her iki tarihte dahil olmak üzere 12 Temmuz – 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.1- KKTC Yükseköğretim Yasasına göre hazırlanmış üniversite açma dosyası veya daha önceden alınmış üniversite iznine sahip olanlar ile faaliyette olan üniversiteler başvuruda bulunabileceklerdir.2- Başvuru sahibi arazi için projesini hazırlamalıdır. Projede mimari projelerinin tam olduğu derslik, laboratuar, ofis, kütüphane, spor alanları ve benzeri fiziki alt yapının belirtilmesi gerekmektedir. Projenin sağlanabilmesi için gereken miktar ve miktarın karşılanabileceğini gösteren mali yeterlilik raporu sunulmalıdır. Projedeki uygunluk KKTC yükseköğrenim yasası esasları çerçevesinde değerlendirilecektir.3- Başvuru sahibi 5 yıllık stratejik kalkınma planını ön değerlendirme kuruluna sunmalıdır. Bu planda 5 yılda ön görülen öğrenci, yatırım hacmi,akademisyen sayısı ve öğrenci için yapılacak yurt kapasitesi belirtilmelidir.Bakanlar Kurulu tarafından İskele Bölgesinde üniversite yerleşkesi olarak belirlenen araziye başvuru yapanların değerlendirme şartları:1- Ön değerlendirme KKTC yükseköğrenim yasasında yer alan Ön Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır.2- Başvuru şartlarına haiz olmayanlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.3- Ön değerlendirme kurulunun hazırlayacağı rapor Bakanlar kuruluna sunulacaktır.4- Sunulacak proje %20Fakülte ve Bölümlerin uygunluğu %20Projenin dolayısıyla inşaatın tamamlanma süresi( Taahütname alınacaktır) %30Üniversitenin sunacağı 5 yıllık stratejik plan %20Başvuran grubun Yükseköğrenim tecrübesi %10Oranında etkili olacaktır.5- Nihai karar raporlar çerçevesinde bakanlar kurulu tarafından verilecektir.