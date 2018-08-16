Bakanlar Kurulu: “ İçinden geçtiğimiz dönem krizi fırsata çevirme dönemi değil”

“DENETİMLER YOĞUNLAŞTIRILACAK, HÜKÜMET YASAL YETKİLERİNİ KULLANMAKTA TEREDDÜT GÖSTERMEYECEK”



Bakanlar Kurulu, içinden geçtiğimiz dönemin, kişisel çıkarlar için “krizi fırsata çevirme” dönemi değil, bir toplumsal seferberlik duygusu içerisinde, ekonominin daralmasını önlemek ve tüketicinin, özellikle de dar gelirli insanların alım gücünün korunması için her kesimin üzerine düşenin azamisini yapmasını gerektiren bir dönem olduğunu belirterek, hükümetin bunun gereğini yapacağından hiç kimsenin kuşku duymaması gerektiğini açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, son günlerde döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle ekonominin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bu dönemde tüketicinin ve özellikle dar gelirli kesimlerin alım gücünün mümkün olduğunca korunmasının hükümet açısından öncelikli gündem maddesi olduğunu vurguladı.

“HERKESİN AZAMİ GAYRETİ VE ÖZVERİYİ GÖSTERMESİ GEREKLİ”

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Yaşadığımız sıkıntılı dönemin en az hasarla atlatılması konusunda herkesin azami gayreti ve özveriyi göstermesi gerekliyken, bazı kesimlerin, özellikle bazı gıda ürünlerinde yapılan fiyat artışlarıyla, kişisel çıkarlar için “krizi fırsata çevirme” gayreti içinde olduklarına dair duyumlar ve iddialar vardır.

EKONOMİ BAKANLIĞININ KALİTE VE FİYAT DENETİM YETKİSİ VAR

Hükümetin serbest piyasaya müdahale olanakları sınırlıdır. Ancak 21/1977 sayılı Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası, Ekonomi Bakanlığı’na, “gerekli gördüğü hallerde, herhangi bir imalatçı veya ithalatçıdan, imal veya ithal ettiği malların dökümünü, malı ilk defa piyasaya sürmeden önce veya herhangi bir zamanda maliyet artışı durumunun bildirilmesini” isteme ve yine aynı Yasa çerçevesinde kalite ve fiyat denetim memurları aracılığıyla denetim yapma yetkisi vermektedir.

BAKANLAR KURULU’NA MAL VEYA HİZMETİN AZAMİ FİYATINI BELİRLEME YETKİSİ…

Yasa’nın 3’üncü maddesinde ise, Bakanlar Kurulu’na, “kamu yararı için bir mal veya hizmetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşullarına uygun fiyatlarda elde edilebilmesini sağlamak amacıyla, bazı mal ve hizmetlerin, bu Yasa kuralları gereğince denetime veya düzenlemeye tabi olmasını zorunlu gördüğü zaman bununla ilgili ve bu Yasada “denetim emri” diye anılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan bir emirle, ilgili mal veya hizmeti “denetime tabi mal veya hizmet” statüsüne alma ve bu mal veya hizmetin azami fiyatını belirleme yetkisi vermektedir.

“DENETİMLER YOĞUNLAŞTIRILACAK, HÜKÜMET YASAL YETKİLERİNİ KULLANMAKTA TEREDDÜT GÖSTERMEYECEK”

Halkın ve hükümetin haklı beklentisi, serbest piyasaya müdahale gerekmeksizin, bu dönemde ithalatçı ve imalatçıların tüketiciye mümkün olan en ucuz fiyattan mal ve hizmet sunma gayreti içerisinde olmasıdır. Ancak bugünden itibaren yoğunlaştırılacak denetimler sonucunda ters yönde girişimler içinde bulunulduğunun tespit edilmesi durumunda, hükümetin Yasa’dan kaynaklanan yetkilerini kullanmakta herhangi bir tereddüt göstermeyeceği bilinmelidir”

