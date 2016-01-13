Bakanlar Kurulu Havaalanıyla İlgili Komite Oluşturdu

Bakanlar Kurulu havaalanıyla ilgili denetleme konusunu görüştü ve konuyla ilgili komite oluşturdu.

15 belediyenin bütçesini ele alan Kurul, akşam saatlerine kadar devam eden toplantısında Mali Protokolü de görüşüyor.

Başbakan Ömer Kalyoncu başkanlığında saat 14:30’da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısına saat 17:30’da ara verildi ve Kalyoncu basına açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Bakanlar Kurulu Mali Protokol konusunu görüşmek üzere çalışmasına devam etti.

Kalyoncu basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun rutin önergeler yanında 15 belediyenin bütçesini ve Ombudsman’ın gündeme getirdiği havaalanının inşasının denetlenmesi konusunu da görüştüğünü ve bazı kararlar aldığını söyledi.

Havaalanının inşasının denetlenmesi gerektiğini belirten Kalyoncu, Bakanlar Kurulu’nun Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Maliye Bakanlıkları Müsteşarları’nın katılımıyla 4’lü bir komite oluşturulması ve bu komitenin havaalanındaki tüm gelişmeleri yakinen takibe almasını kararlaştırdığını kaydetti.

Kalyoncu, bu takibin şartname ve sözleşmeye uygun bir biçimde yapılacağını da dile getirdi.

Ulaştırma Bakanlığı’nın denetlemenin uluslar arası geçerliliğe sahip olması için Türkiye’deki 3 firmadan teklif aldığını bilgilerine getirdiğini kaydeden Kalyoncu, bu firmaların birinin teklif vermediğini, Bakanlığın da daha düşük teklif veren firmayı tercih ettiğini anlattı.

Şartnamede havaalanının denetlenmesi gerektiği ve denetlemenin ilgili şirket tarafından ödeneceğinin de yazdığını belirten Kalyonu, “Ulaştırma Bakanımız buna dayanarak, Bakanlar Kurulu’ndan da aldığı yetki ile böyle bir girişimi başlatmıştır ve bu sonuca ulaşmıştır” dedi.

Her şeyin vatandaşın gözü önünde, açık ve şeffaf olması gerektiğini kaydeden Kalyoncu, Bakanlar Kurulu’nun buna dayanarak bu konularla ilgili açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini ifade etti.

Kalyoncu, yapılan sözleşmenin maliyenin denetimine açık olduğunu ve sözleşme gereği ödenmesi gereken vergilerin talep edileceğini ve gereğinin yerine getirileceğini de belirtti.

SU KONUSU

Kalyoncu, bir soru üzerine su yönetimiyle ilgili hükümetin her iki kanadının da çalışma yaptığını ve kısa süre içinde konuyu sonlandıracaklarını da kaydetti.

Kalyoncu, Bakanlar Kurulunun görevine devam edip mali protokolü görüşeceklerini, mali protokolün aşağı yukarı tamamlandığını, hükümeti oluşturan kanatlar bir ekleme yapmak isterse bununla ilgili de zaman vereceklerini dile getirdi.

Kalyoncu, elektrik santrallerinin kullandığı fuel oil miktarıyla ilgi geçmişte bazı kararlar alındığını ve 1 Ocak’tan itibaren yüzde 1’in üzerinde kükürt ihtiva eden fuel oilin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini, bu kararın yürürlükte olduğunu vurguladı.

Yüzde 1’in üzerinde kükürt ihtiva eden fuel oilin herhangi bir biçimde santraller tarafından ithal edilmesine izin vermeyeceklerinin de altını çizen Kalyoncu, bu yönde istemler geldiğini ancak hem Tarım hem de Çevre Bakanlıklarının buna izin vermediğini dile getirdi.

Bundan dolayı bir elektriksizlik hali yaşanıp yaşanmayacağının da önümüzdeki günlerde göreceklerini ve gerekli tedbirleri de almaya çalıştıklarını kaydetti.

Kalyoncu, bir başka soru üzerine piyangolardaki olayla ilgili hem Sayıştaylık hem de Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun bir çalışma yaptığını, raporlar ortaya çıkmadan konuşmayı doğru bulmadığını kaydetti.