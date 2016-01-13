Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bakanlar Kurulu Havaalanıyla İlgili Komite Oluşturdu

Bakanlar Kurulu havaalanıyla ilgili denetleme konusunu görüştü ve konuyla ilgili komite oluşturdu.

Bakanlar Kurulu Havaalanıyla İlgili Komite Oluşturdu

Bakanlar Kurulu havaalanıyla ilgili denetleme konusunu görüştü ve konuyla ilgili komite oluşturdu.

13 Ocak 2016 Çarşamba 18:10
Bakanlar Kurulu Havaalanıyla İlgili Komite Oluşturdu
banner238

 Bakanlar Kurulu havaalanıyla ilgili denetleme konusunu görüştü ve konuyla ilgili komite oluşturdu.

15 belediyenin bütçesini ele alan Kurul, akşam saatlerine kadar devam eden toplantısında Mali Protokolü de görüşüyor.

Başbakan Ömer Kalyoncu başkanlığında saat 14:30’da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısına saat 17:30’da ara verildi ve Kalyoncu  basına açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Bakanlar Kurulu   Mali Protokol konusunu görüşmek üzere çalışmasına devam etti.

Kalyoncu basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun rutin önergeler yanında 15 belediyenin bütçesini  ve Ombudsman’ın gündeme getirdiği  havaalanının inşasının denetlenmesi konusunu da görüştüğünü  ve bazı kararlar aldığını söyledi.

Havaalanının inşasının  denetlenmesi gerektiğini belirten Kalyoncu, Bakanlar Kurulu’nun  Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi  ve Maliye Bakanlıkları  Müsteşarları’nın  katılımıyla 4’lü bir komite oluşturulması ve bu komitenin havaalanındaki tüm gelişmeleri yakinen takibe almasını kararlaştırdığını kaydetti.

Kalyoncu, bu takibin şartname ve sözleşmeye uygun bir biçimde yapılacağını da dile getirdi.

Ulaştırma Bakanlığı’nın  denetlemenin uluslar arası geçerliliğe sahip olması için Türkiye’deki 3 firmadan teklif aldığını bilgilerine getirdiğini kaydeden Kalyoncu, bu firmaların birinin teklif vermediğini, Bakanlığın da daha düşük teklif veren firmayı tercih ettiğini anlattı.

Şartnamede havaalanının denetlenmesi gerektiği  ve denetlemenin ilgili şirket tarafından ödeneceğinin de yazdığını belirten Kalyonu, “Ulaştırma Bakanımız buna dayanarak, Bakanlar Kurulu’ndan  da aldığı yetki ile böyle bir girişimi başlatmıştır ve bu sonuca ulaşmıştır” dedi.

Her şeyin vatandaşın gözü önünde, açık ve şeffaf olması gerektiğini kaydeden Kalyoncu, Bakanlar Kurulu’nun buna dayanarak bu konularla ilgili açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini ifade etti.

Kalyoncu, yapılan sözleşmenin maliyenin denetimine açık olduğunu ve sözleşme gereği ödenmesi gereken vergilerin talep edileceğini  ve gereğinin yerine getirileceğini de belirtti.

SU KONUSU

Kalyoncu, bir soru üzerine su yönetimiyle ilgili hükümetin her iki kanadının da çalışma yaptığını ve  kısa süre içinde konuyu sonlandıracaklarını da kaydetti.

Kalyoncu, Bakanlar Kurulunun görevine devam edip mali protokolü görüşeceklerini, mali protokolün aşağı yukarı tamamlandığını,  hükümeti oluşturan kanatlar bir ekleme yapmak isterse bununla ilgili de zaman vereceklerini dile getirdi.

Kalyoncu,  elektrik santrallerinin  kullandığı fuel oil miktarıyla ilgi geçmişte bazı kararlar alındığını ve 1 Ocak’tan itibaren yüzde 1’in üzerinde kükürt ihtiva eden fuel oilin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini, bu kararın yürürlükte olduğunu vurguladı.

Yüzde 1’in üzerinde kükürt ihtiva eden fuel oilin herhangi bir biçimde santraller tarafından ithal edilmesine izin vermeyeceklerinin de altını çizen Kalyoncu, bu yönde istemler geldiğini ancak hem Tarım hem de Çevre Bakanlıklarının buna izin vermediğini dile getirdi.

Bundan dolayı bir elektriksizlik hali yaşanıp yaşanmayacağının da önümüzdeki günlerde göreceklerini ve gerekli tedbirleri de almaya çalıştıklarını kaydetti.

Kalyoncu, bir başka soru üzerine piyangolardaki olayla ilgili hem Sayıştaylık hem de Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun bir çalışma yaptığını, raporlar ortaya çıkmadan konuşmayı doğru bulmadığını kaydetti.

Son Güncelleme: 13.01.2016 20:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim