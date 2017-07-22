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22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:37

Bakanın Teknesi Girne'de Batma Tehlikesi Geçirdi

Bakanın Teknesi Girne'de Batma Tehlikesi Geçirdi
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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bugün saat 18:00 sıralarında, Girne Turizm Limanından hareket eden. Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova'ya ait tekne, mendirek açıklarında bulunduğu bir sırada su alarak batma tehlikesi geçirmiştir. Teknede Bakan Berova, iki oğlu ve dört misafiri ile birlikte toplam yedi kişi bulunuyordu. Teknenin batma tehlikesi geçirmesi üzerine süratle bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri teknede bulunan 3 kişiyi kurtararak karaya çıkardı. Teknede bulunan diğer dört kişi ise kendi imkanları ile yüzerek karaya çıktılar. Teknede bulunan şahısların sağlık durumları iyi olup soruşturma devam etmektedir.

Tekne içerisinde bulunan 3 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtarırken diğer 4 kişi yüzerek karaya çıktı.

 
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