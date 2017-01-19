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19 Ocak 2017 Perşembe 18:53

BAKANA KAÇ – ÇİFTÇİYE TUT

BAKANA KAÇ – ÇİFTÇİYE TUT
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BAKANA KAÇ – ÇİFTÇİYE TUT

K T Çiftçiler Birliği açıklama yaptı. Genel Başkan Hüseyin Çavuş Kelle tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
Kuraklık ödemeleri konusunda bir kezdaha anlaşmazlık yaşanması ve uzlaşılamaması sabrımızı taşırma noktasına getirmiştir. 17 Ocak 2017 de ödemeyi taahhüt ettiği kuraklık ödemelerini halen yapmaması üreticilerimizi birkez daha hayal kırıklığına uğratmıştır. Başbakan, Tarım Bakanı ve Maliye Bakanı arasında yaşanan sıkıntıların faturasının üreticilerimize kesilmesini Kabul etmemiz mümkün değildir.
Özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan istişareler neticesinde yaşanan Kuraklığın en azzararla atlatılması maksadı ile alınan maddi yardımın üreticilerimize anlaşılan kuraklık taksit taksit verilmesine bütce dengesi, ve Genel Tarım Sigortası Fonu çalışmalarının tamamlanması bahane edilerek Kabul etmek zorunda bırakıldığımızı unutmadık.
Kuraklık ödemeleri ve üreticilerimizin desteklenmesi için alınan kaynağın akıbetinin ne olduğu açıklanmazken, Genel Tarım Sigortasına kuraklık ödemeleri için avans adı altında kaynak aktarılmaya çalışılması Kabul edilebilir değildir. Genel Tarım Sigrtası Fonu Yönetim Kurulu borçlanma niteliği taşıyan bu uygulamaya onay vermemiş ve reddetmiştir. Fonun kaynaklarının neler olduğu ve ne şekilde harcanabileceği kendi yasası ile belirlenmiştir. Fonun işleyişini tamamen kaybedeceği ve kapanma noktasına geleceği uygulamaları Birliğimizin de Kabul etmesi mümkün değildir.

Hükümetimizden beklentimiz söz verdiği gibi ve daha önce dile getirildiği gibi daha önce denyaratılan kaynak ile Kuraklık ödemelerinin vakit kaybetmeden yapılmasıdır. Aksitakdirde daha önce bu maksat içinalınan maddi desteğin nereye harcandığını açıklamak yine Hükümetimizin boynunun borcudur.

Kurumlarımızın üreticilerimizin vazgeçilmezi olduğunu birkez daha belirtirken, Hükümetin görevinin de bu sektörlerin ayaktakalmasını sağlamak olduğunu birkez daha hatırlatmai htyacı duymaktayız.

Hükümet Çiftçiye bugün gereklidir. Bugün Çiftçinin, Köylünün, üreticinin yanında olmayan, bir Hükümetin de yarınıyoktur.


 
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