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Bakana ağır suçlama!
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Bakana ağır suçlama!

Bakana ağır suçlama!

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:40
Bakana ağır suçlama!

Bakana ağır suçlama!

Gazeteci yazar Ali Kişmir, dün yayınladığı köşe yazısında, Içişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri'yi avukat olan eşine kıyak geçmekle suçladı. Kişmir, Halkın Partisi Milletvekillerinden sosyal medyada gösterilen tepkilere istinaden ise sosyal medya aracılığıyla " Madem istiyorlar olayları daha da kazıyalım bakalım... tarih tarih neler olmuş, kimler hangi davaları üstlenmiş ve ne tür tesadüfler yaşanmış... Yeni moda oldu bu basına ders vermek!!!

Merak etmesinler ders yeni başlıyor..." diyerek cevap verdi.

Ali Kişmir'in dün ülke gündemine oturan köşe yazısı:

BAYBARS’TAN EŞİNE KIYAK!

Merkezi Cezaevi’nde 8 tane mahkum çete gibi bir grup oluşturuyor…

Bu 8 kişi kalkıp, 2 mahkumu öldüresiye dövüyor…

Daha sonra ise bu 8 kişi hakkında işlem başlatılıp kendilerine tecrit, yani hücre cezası veriliyor…

Buraya kadar her şey normal!..

Ancak bu tecrit kararının direkt olarak İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından bozulması bir anda ortalığı karıştırıyor…

Sayın bakan kendisine gelen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden, hücrelerin insanı koşullarda olmadığını ve bu sıcaklarda orada kalınmasının insan sağlığı açısından yanlış olacağını öne sürerek bir savunma yapıyor…

İlk bakışta insanın içinden sayın bakan için “Ne kadar da duyarlı bir insan” diyesi geçiyor…

Ancak daha sonra edindiğimiz bilgiler bizleri şok ediyor!..

Öncelikle bırakınız hücreleri, mevcut cezaevinin olduğu gibi insani koşullara sahip olmadığı bir gerçek…

Burada bakan ile hemfikiriz…

Şu anda cezaevinde görevli teknik ekipler pire temizliği yapmakla meşguller…

-Nöbet yerlerinde fareler dolaşıyor…

-Kediler cezaevine pire taşıyor…

Kısacası başıboş köpeğinden kedisine, yılanından faresine kadar ne tür hayvan ararsanız gidip cezaevinde bulabilirsiniz…

Demem o ki, bu cezaevinin miadı çoktan dolmuştur…

Baybars da yaptığı açıklamalarda yeni cezaevini işaret ederek bu sorunların çözümünü oraya bağlıyor…

Şimdi gelelim esas konumuza!..

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri için gerçekten de son hareketine bakılarak “Duyarlı bir bakan” diyebilir miyiz?

Maalesef hayır!..

Çünkü o bahsettiğimiz tecritlerde 1 hafta önce yine içeride suç işlemiş mahkumlar yatıyordu…

Daha doğru bir deyimle, Baybars göreve geldi geleli bu tecritler hiç boş kalmadı…

Peki, 1 hafta önce bu adımı atmayan bakan neden yaşanılan bu son tecrit olayında devreye giriyor ve verilen ceza kararını iptal ediyor?

Biraz altını kaşıyınca önümüze çok ilginç bir “Tesadüf” çıkıyor!..

Tecrit cezası alan mahkumlardan bir tanesinin avukatı ne tesadüftür ki Sayın Bakanımız Ayşegül Baybars Kadri’nin değerli eşi!..

Hani bir söz vardır, “Tesadüfün de böylesi”…

Bu durum da işte öyle bir şey!..

Sanırım yılın en bomba tesadüfünden sonra bu konu hakkında fazla da söylenecek bir şey kalmadı…

“Baybars’tan eşine küçük bir kıyak” da diyebilirsiniz veya “Baybars’ın insani duyguları bir anda kabardı ve ilginç bir tesadüf yaşandı” da diyebilirsiniz…

Seçim siz değerli okuyucularımızın…

Ali Kişmir'in sosyal medyadaki paylaşımı:

Haber yapmak ile köşe yazısı yazmak arasındaki farkı dahi bilmeyen bazı vekil ve bazı parti temsilcilerinin kalkıp gazetecilik dersi vermesi bayağı komik oluyor!.. bir mahkumu her ay düzenli ziyaret eden avukat herhalde sevgisinden ve özleminden dolayı bunu yapmaz... ayrıca trafik ceza davasını da üstlenmez!.. Bu arkadaşlar eleştirilerden ders çıkarmak ve topluma verdikleri sözleri tutmak için çabalamak yerine Facebook’ta oyuncuk oynamayı tercih ediyorlar... 6 aydır bunların ego patlamasını çekiyoruz bu platformda!.. kimse bunlara eleştiri yapamaz!... dünyanın en doğru ve en temiz insanları!... Bunlar böyleyse, neredeyse her gün eleştirdiğimiz CTP ve UBP lazım bizleri assınlar!.. Madem istiyorlar olayları daha da kazıyalım bakalım... tarih tarih neler olmuş, kimler hangi davaları üstlenmiş ve ne tür tesadüfler yaşanmış... Yeni moda oldu bu basına ders vermek!!! Merak etmesinler ders yeni başlıyor...

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