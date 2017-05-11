Bakan Sucuoğlu, Ctp’li Gençlerin Organlarını Bağışında Çağrı Yaptı

“ORGANLARINIZI BAĞIŞLAYIN, HAYAT KURTARIN”

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü üyelerinin organ bağışında, halka organlarını bağışlayarak hayat kurtarmaları çağrısında bulundu.

Sucuoğlu, dün bakanlığa giderek organlarını bağışlayan CTP’li gençlere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bu tür bağışların organ yetmezliği yaşayan hastalara umut olduğunu vurgulayan Bakan Sucuoğlu, yasal düzenlemelerle artık KKTC’de de organ bağışının mümkün olduğunu anımsattı.

“Her konuda duyarlı davranmayı bilen halkımız bu konuda da duyarlı davranacaktır” diyen Sucuoğlu, “Organlarınızı bağışlayın hayat kurtarın” çağrısı yaptı.

Etkinlikte CTP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Gülle de CTP’li gençlerin anlamlı ve güzel bir etkinliğe imza attığını vurguladı.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI