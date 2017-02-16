Bakan Saner, Res-bir’i Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Ercan Küçük başkanlığındaki Restorancılar Birliği (RES-BİR) yönetim kurulunu kabul etti.

Lefkoşa, 16 Şubat 17 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Ercan Küçük başkanlığındaki Restorancılar Birliği (RES-BİR) yönetim kurulunu kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, kabulde sektörün sorunları ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner kabulde, göreve gelen yeni yönetime çalışmalarında başarılar dileyerek, sektörün sorunlarının çözümünde işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Restorancılar Birliği Başkanı Ercan Küçük ise kasım ayında göreve gelen yeni yönetimin yaşadığı kötü günleri geride bırakarak yeni ve şeffaf bir sayfa açma için çalışmalara başladığını kaydetti.

Birliğin sektörün geleceği ve ülke ekonomisine katkısı açısından önemine vurgu yapan Küçük, Bakanlığın çalışma izni başvurusu yapacak restoranlardan Res-Bir belgesi istenmesi konusunda destek istedi.

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