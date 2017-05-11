Bakan Saner, Eczacılar Birliği Başkan Ve Yönetim Kurulu’nu Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal, 14 mayıs Dünya Eczacılık Günü nedeni ile başlattıkları ziyaretler çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, hem birliğin sorunlarını, hem de birliğin düzenleyeceği baloya Bakan Saner’i davet etme fırsatı bulduklarını söyledi.

Birliğin sorunlarına değinen Süzal, en önemli sorunlarının her geçen gün artan eczaneler olduğunu bunun nüfusa veya mesafeye göre ayarlanmasının gerektiğini belirtti.

Diğer bir sorunun ise daha önce hazırlanan tüzüklerin yetersiz olması ve günün şartlarına hitap etmemesi olduğuna değinen Süzal, Sağlık Bakanlığı’yla ortak bir çalışma yapılarak ivedi bir şekilde değişikliklerin yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Süzal, Sosyal Sigorta ödemelerinin bir sisteme oturtulması ve geriye dönük ödemelerin yapılmasını istediklerini de Bakan Saner’e iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü dolayısı ile tüm eczacıların gününü kutladığını belirterek, eczacıların yaptıkları mesleğin çok ciddi ve halk sağlığı ile birebir ilgili olduğunu, bundan dolayı ayrı bir özveri gerektirdiğini söyledi.

Eczacılarla diyalog içinde ve uyumlu biçimde olduklarını belirten Saner, Tüm eczacılara başarılı bir çalışma hayatı diledi.

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI