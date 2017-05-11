Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Bakan Saner, Eczacılar Birliği Başkan Ve Yönetim Kurulu’nu Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Saner, Eczacılar Birliği Başkan Ve Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal, 14 mayıs Dünya Eczacılık Günü nedeni ile başlattıkları ziyaretler çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, hem birliğin sorunlarını, hem de birliğin düzenleyeceği baloya Bakan Saner’i davet etme fırsatı bulduklarını söyledi.

Birliğin sorunlarına değinen Süzal, en önemli sorunlarının her geçen gün artan eczaneler olduğunu bunun nüfusa veya mesafeye göre ayarlanmasının gerektiğini belirtti.

Diğer bir sorunun ise daha önce hazırlanan tüzüklerin yetersiz olması ve günün şartlarına hitap etmemesi olduğuna değinen Süzal, Sağlık Bakanlığı’yla ortak bir çalışma yapılarak ivedi bir şekilde değişikliklerin yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Süzal, Sosyal Sigorta ödemelerinin bir sisteme oturtulması ve geriye dönük ödemelerin yapılmasını istediklerini de Bakan Saner’e iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü dolayısı ile tüm eczacıların gününü kutladığını belirterek, eczacıların yaptıkları mesleğin çok ciddi ve halk sağlığı ile birebir ilgili olduğunu, bundan dolayı ayrı bir özveri gerektirdiğini söyledi.

Eczacılarla diyalog içinde ve uyumlu biçimde olduklarını belirten Saner, Tüm eczacılara başarılı bir çalışma hayatı diledi.

(TUĞ/ŞEB)    FOTOĞRAFLI 

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Htks: “ocak Ayı Harcırahları Hala Ödenmedi” Htks: “ocak Ayı Harcırahları Hala Ödenmedi”
Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını Oy Birliğiyle Onayladı Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını...
Iı. Kktc Kobi Zirvesi Bugün Sona Eriyor Iı. Kktc Kobi Zirvesi Bugün Sona Eriyor
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Atun, Armatörler Birliği İle Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Birliği Yetkililerini Kabul Etti Ekonomi Ve Enerji Bakanı Atun, Armatörler Birliği...
Meclis Kültür Varlıkları Komitesinden Oybirliği İle Tavsiye Kararı... Meclis Kültür Varlıkları Komitesinden Oybirliği...
Cumhurbaşkanı Akıncı İle Eıde Bir Araya Geldi Cumhurbaşkanı Akıncı İle Eıde Bir Araya Geldi
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Htks: “ocak Ayı Harcırahları Hala Ödenmedi”
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), yurt dışında eğitime gönderilen hava trafik kontrolörlerinin...

Haberi Oku