Bakan Saner, Belediyeler Birliği Heyetini Kabul Etti

GÖRÜŞMEDE, BORÇLARIN ÖDENMESİYLE İLGİLİ BİRLİK TARAFINDAN YAPILAN ÖN ÇALIŞMA BAKAN SANER’E SUNULDU

Lefkoşa, 21 Eylül 17 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyetini kabul etti.

Görüşmede, borçların ödenmesiyle ilgili Birlik tarafından yapılan ön çalışma Bakan Saner’e sunuldu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli kabulde yaptığı konuşmada, belediyelerin devlete olan birikmiş Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları ile vergi borçlarının ödenmesi için sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti.

Yaklaşık 1 ay önce Bakan Saner’i ziyaretlerinde, Birlik ve Bakanlık tarafından, belediyelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sosyal Sigorta gecikme zammı indiriminden faydalanabilmesi ve sorunlarının çözülmesi için ön çalışma yapılması kararı alındığını kaydeden Benli, bugünkü ziyaretlerinin amacının Birlik tarafından hazırlanan ön çalışmayı Bakanlığa sunmak olduğunu söyledi.

BAKAN SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner de, Bakanlık tarafından Sosyal Sigortalar Yasası ile Sosyal Güvenlik Yasası arasındaki farklılıklarının giderilmesi için 17 maddelik değişiklik yapıldığını belirterek, bu değişikliklerden birinin de birikmiş Sosyal Sigorta borçlarının ödenmesini düzenleyen Sosyal Sigortalarda gecikme zammı indirimi olduğuna dikkat çekti.

Bakan Saner, söz konusu değişikliğin kamuoyunda af yasası olarak algılandığını ve toplumda çalışma yaşamı ile çalışanların sosyal güvenlik hayatını rahatlatacak olan diğer 16 maddenin önüne geçtiğini ifade etti.

Birlik ile Bakanlık arasında, belediyelerin geçmişten gelen ve gecikmiş duruma düşen sosyal sigorta prim borçlarının nasıl ödeneceği konusunda bir ön görüşme yapıldığını hatırlatan Saner, "Bugün de artık son olarak tarafların birbirine sunacağı verilerle bu işin nasıl çözümleneceği konusunda ortak bir karar üreteceğimize olan inancımı belirtmek isterim. Hem belediyelerimizi borçlarından dolayı rahatlatmayı hem de sosyal güvenlik kurumlarımızı mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya taşımayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Saner, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, gecikmiş sigorta prim borçlarının ödenmesini düzenleyen Sosyal Sigortalarda gecikme zammı indirimi konusunda öngörümüzün çok da ötesinde bir rakam toplamış bulunmaktayız. Bu da Sosyal Sigortalar Dairemizi, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması anlamında çok iyi bir noktaya taşımıştır. Borç alarak emeklilik maaşı ödeyen sosyal sigortalar kurumumuz, son 7 aydır borç almadan emeklilik maaşı ödemektedir" ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

(ÖZ/HA)

