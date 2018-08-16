Bakan Şahali, Kaplumbağaları Koruma Cemiyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 16 Ağustos 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti üyelerini kabul etti.Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede Cemiyet üyeleri, Bakan Şahali’yi 23-24 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan SPOT Cyprus Caretta Festivali’ne davet etti. Görüşmede, yapılan sunumda kaplumbağa ve balıkçılık faaliyetlerinde yaşanan sıkıntılar ile olası çözümler, kaplumbağa ve yunusların hedef dışı avını azaltmak için balıkçılarla birlikte...



Lefkoşa, 16 Ağustos 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti üyelerini kabul etti.



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede Cemiyet üyeleri, Bakan Şahali’yi 23-24 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan SPOT Cyprus Caretta Festivali’ne davet etti.



Görüşmede, yapılan sunumda kaplumbağa ve balıkçılık faaliyetlerinde yaşanan sıkıntılar ile olası çözümler, kaplumbağa ve yunusların hedef dışı avını azaltmak için balıkçılarla birlikte takip edilebilecek yeni uygulamalar anlatıldı.



Toplantıda, Hayvancılık Dairesi ile işbirliğinde yürütülen kaplumbağalarla ilgili projenin sona erdikten sonra programın devamında neler yapılabileceği de görüşüldü.



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