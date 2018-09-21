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Bakan Özyiğit “okul Etkinlik Çantası” Dağıtımına Katıldı

Lefkoşa, 21 Eylül 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit,  Çevre Koruma Dairesi tarafından, devlet okullarında eğitim gören 4 ve 5 yaş grubu öğrenciler için hazırladığı “okul etkinlik çantasının” dağıtımına katıldı.

Bakan Özyiğit “okul Etkinlik Çantası” Dağıtımına Katıldı

Lefkoşa, 21 Eylül 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit,  Çevre Koruma Dairesi tarafından, devlet okullarında eğitim gören 4 ve 5 yaş grubu öğrenciler için hazırladığı “okul etkinlik çantasının” dağıtımına katıldı.

21 Eylül 2018 Cuma 12:42
Bakan Özyiğit “okul Etkinlik Çantası” Dağıtımına Katıldı

Lefkoşa, 21 Eylül 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit,  Çevre Koruma Dairesi tarafından, devlet okullarında eğitim gören 4 ve 5 yaş grubu öğrenciler için hazırladığı “okul etkinlik çantasının” dağıtımına katıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Yenicami Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nde bugün düzenlen etkinlikte  Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik de hazır bulundu.

Üzerine resim baskısı yapılarak çocuklara dağıtılan etkinlik çantaları ile çevreye ve nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarına duyarlılığı artırarak farkındalık yaratma amaçlanıyor.

Etkinliğin, çevre ve doğa bilincini küçük yaştan çocuklara öğretilmesi ve farkındalık yaratması adına önemli olduğunu ifade eden Cemal Özyiğit, çocukların çevreyi, doğayı, ülkelerini ve dünyayı koruyacak bilinçle yetişmesinin önemine vurgu yaparak, bu bilincin oluşturulmasında herkese görev düştüğünü belirtti.

Özyiğit,  bu bilincin oluşturulması adına etkinliği düzenleyen Çevre Koruma Dairesi’ne teşekkür ederek, eğitim öğretim yılı süresince bu tarz etkinliklerle çevre ve doğa konusunda daha bilinçli bir nesil yetiştirebileceklerine dikkat çekti.

(ÖZ/HA)

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