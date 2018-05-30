Bakan Özyiğit Kstü’yü Ziyaret Etti Yetkililerden Bilgi Aldı





Lefkoşa, 30 Mayıs 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ)’yü ziyaret etti, yetkililerden üniversite hakkında bilgi aldı.Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Özyiğit ziyarette KSTÜ Rektörü Prof. Dr. Müslüm Çicek, Diş Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Engin Bulut ve KTSÜ Mütevelli Heyeti Başkan ardımcısı Engin Demirkan ile birlikte üniversiteyi gezdi.Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki labratuvarları ve kütüphaneleri gezen Bakan Özyiğit, bölge ve ülke için çok büyük bir yatırımın yapıldığını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.Özyiğit, ”her üniversite bizim için bir değerdir. Bölgesel kalkınmamız içinde son derece önemliler. Şimdi bu üniversiteleri üretimin de bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. ARGE çalışmalarının yapılması son derece önemli. Bu yönde gelecek döneme ilişkin bir takım hazırlıklarımız var” dedi.(ÖZ/HA)