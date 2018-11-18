Bakan Özyiğit’in Londra’daki Temasları Sürüyor…

ÖZYİĞİT DR. FAZIL KÜÇÜK TÜRK OKULUNU ZİYARET ETTİ, EĞİTİM KONSORSİYUMU VE K. T. GENÇLİK BİRLİĞİ HEYETLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Lefkoşa, 18 Kasım 18 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Londra’daki temaslarını sürdürüyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Özyiğit, KKTC’den görevlendirilen öğretmenler, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu temsilcileriyle görüştü, Londra’da bulunan Dr. Fazıl Küçük Türk Okulunu ziyaret etti.

Özyiğit, Eğitim Konsorsiyumu ve geçtiğimiz haftalarda oluşturulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Örgütü temsilcileri ve bazı basın mensuplarıyla da bir araya geldi.

Konsorsiyum kurucularından, Kelami Dedezade anısına düzenlenen anma etkinliğine de katılan Bakan Özyiğit, bazı Türk okullarına da ziyaretler gerçekleştirdi.

“TÜRK OKULLARINA ZİYARET”

Bakan Özyiğit Londra’da bulunan Dr. Fazıl Küçük Türk Okulunu ziyaret ederek okul ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Özyiğit, Türk okulu Hornsey Atatürk Okulu’nu da ziyaret edecek.

ÖZYİĞİT KIBRIS TÜRK GENÇLİK BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Londra’daki örgüt temsilcileri ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özyiğit, Londra’daki yurttaşlarımızın, örgütlerimizin çalışmaları hakkında bilgi almanın, sorunları yerinde gözlemleyip, dinlemenin önemine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Örgütü’nün kuruluşunu önemsediğini belirten Özyiğit, birliği oluşturan gençlere teşekkür etti ve gençlerin ortaya koyduğu amaç ve hedefler doğrultusunda yapacakları çalışmaları desteklemenin, onlara yardımcı olmanın kendileri açısından onur vesilesi olacağını kaydetti.

Gençlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretmek amacıyla kurulan Birliğe yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Bakan Özyiğit, “İngiltere başta olmak üzere yurtdışındaki gençlerimizin Kıbrıs’a gelişlerini kolaylaştıracak, bağlarını güçlendirecek adımları atarken, Kıbrıs’taki tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıyacakları projeleri üretmek adına da çalışmalar yapmaktayız” dedi.

“TÜM ÇABAMIZ GENÇLERE DAHA İYİ BİR GELECEK SUNABİLMEK ADINA”

İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan Özyiğit, 4’lü koalisyon hükümetinin öncelikli olarak ele aldığı konuların başında yurtdışındaki vatandaşların yaşadığı sorunlar olduğunu kaydetti.

Bu konuda bütünlüklü bir proje yürütmek gerektiğini belirten Özyiğit, yurtdışındaki gençlerin kendi dil ve kültürünü en iyi şekilde öğrenmeleri için uğraşırken, diğer yandan da Kıbrıs’ta gençlerle buluşmalarını sağlamak amacında olduklarını kaydetti.

Özellikle eğitim ve spor alanında Kıbrıs’taki gençlerle yurtdışındaki gençler arasında işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve bütünleşmenin sağlanması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Özyiğit, “Tüm çabamız gençlere daha iyi bir gelecek sunmak adınadır” dedi.

EĞİTİM KONSORSİYUMU İLE GÖRÜŞME

Londra’da bulunan Eğitim Konsorsiyumun çok önemli bir görev icra ettiğini belirten Özyiğit, Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarının da buradaki yurttaşlarımızın, çocuklarımızın ana dilleri olan Türkçe’yi en iyi şekilde öğrenip, doğru şekilde kullanabilmelerine olanak sağlamak açısından hayati derecede önemli olduğunu vurguladı.

KKTC’den buraya görevlendirilen öğretmenlerin bu açıdan çok önemli bir görev icra ettiklerini belirten Bakan Özyiğit, “Yaptığımız görüşme ve değerlendirmeler sonucunda buraya gelecek öğretmenleri erken zamanda belirleyip zamanında gelmelerini sağlamanın, ayrıca gelmeden önce İngiltere’deki koşullar ve beklentilerle ilgili bilgilendirmelerinin önemli bir unsur olarak öne çıktığını tespit ettik. Hükümet olarak gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra bu adımları atmanın oldukça yararlı olacağı düşüncesindeyim” diye konuştu.

Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında yaklaşık 3 bin civarında öğrencinin olduğunu kaydeden Özyiğit, İngiltere’deki nüfus göz önüne alındığında düşük olan bu sayının artırılması için çalışma başlatma kararlılığında olduklarını da söyledi.

(ÖZ/HA)