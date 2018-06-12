Bakan Nami, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Törenine Katılmak Amacıyla Eskişehir’e Gitti







Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da açılışa katılmak üzere bu sabah Türkiye’ye gitmişti. (TUĞ/GÜL) Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Nami\'ye Eskişehir temaslarında Bakanlık Müsteşarı Erkan Okandan ve Özel Kalem Müdürü Ülkü Taşseven eşlik ediyor.

Lefkoşa, 12 Haziran 18 (.): Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'ın davetlisi olarak Eskişehir\'de gerçekleşecek Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) açılış törenine katılmak üzere bu sabah adadan ayrıldı.