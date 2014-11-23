Bakan Gürpınar, “uluslararası Kadın Ve Adalet Zirvesi”ne Katılacak

Lefkoşa, 23 Kasım 14 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) işbirliğinde İstanbul’da düzenlenecek "Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”ne katılacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, çeşitli ülkelerden bakan, akademisyen, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılacağı Zirve, yarın ve 25 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar’a Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Umure Örs eşlik edecek.

(HA)



