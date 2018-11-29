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Bakan Çeler Burkina Faso’da Mevkidaşı Marchal Laurance’la Görüştü

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerde kadınların rolüne ilişkin  konferansa katılmak üzere Burkina Faso’ya gitti.

Bakan Çeler Burkina Faso’da Mevkidaşı Marchal Laurance’la Görüştü

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerde kadınların rolüne ilişkin  konferansa katılmak üzere Burkina Faso’ya gitti.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:25
Bakan Çeler Burkina Faso’da Mevkidaşı Marchal Laurance’la Görüştü

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerde kadınların rolüne ilişkin  konferansa katılmak üzere Burkina Faso’ya gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Çeler, ülkenin Kadın İşleri, Ulusal Dayanışma ve Aile Bakanı olan mevkidaşı Marchal Laurance’la bir araya geldi. 

İki bakan kendi ülkelerindeki kadının rolü ve nasıl daha da güçlendirileceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Çeler, Marchal Laurance’e Kıbrıs’ tan götürdüğü, ipek kozasından yapılan tepsi hediye etti.

Görüşmeye, Türkiye’nin Burkina Faso Büyükelçisi A. Asım Arar da katıldı.

ÇELER 7. BAKANLAR KONFERANSI’NDA KONUŞACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yarın başlayacak 7. Bakanlar Konferansı’nda konuşma yapacak.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI

 

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