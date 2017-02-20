Bakan Çavuşoğlu Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Hibe Arpa Verileceğini Açıkladı

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNE HİBE ARPA VERİLECEK

Lefkoşa, 20 Şubat 17 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, küçükbaş hayvan üreticilerine hibe arpa verileceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, küçükbaş hayvan üreticilerine hayvan başına 15 kg olmak üzere ve bir üreticiye 7.5 tonu geçmemek kaydıyla arpa hibesi verileceğini, uygulamanın 27 Şubat’ta başlayacağını kaydetti.

Bakanlık açıklamasına göre Çavuşoğlu, BRT’ye yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvan üreticilerine destek olmak ve hayvanlarının beslenmesine katkı koymak amacıyla, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik hibe arpa uygulamasına başlanacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu bir soru üzerine, büyükbaş hayvan üreticilerine ise 70 sağmal ineğe kadar, sağmal inek başına 180 TL desteğin, hayvan sayımları biter bitmez mart ayı içerisinde ödeneceğini ifade etti.

(GÖZ/GÜL)