Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ocak 2017 Cuma 07:46

BAKAN SUCUOĞLU LAÜ’DE KONFERANSA KATILDI

.

BAKAN SUCUOĞLU LAÜ'DE KONFERANSA KATILDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
BAKAN SUCUOĞLU LAÜ’DE KONFERANSA KATILDI

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Güzelyurt’a yapılacak yeni hastane ile Cengiz Topel Hastanesi’nin geri plana atılacağını savunan kişilerin yanlış düşüncede olduklarını belirterek, hedeflerinin her ilçeye bir hastane yapmak olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde düzenlenen sağlık konulu konferansa katıldı.

Sağlık turizminin faydalarını içeren konuların da görüşüldüğü konferansta Bakan Sucuoğlu, Cengiz Topel Hastanesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Konferansa, LAÜ yetkilileri ve Lefke sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

“CENGİZ TOPEL HASTANESİ’NİN GEREKLİ HER TÜRLÜ EKSİKLİĞİNİ GİDERDİK”

Sucuoğlu konferasta yaptığı konuşmada, Lefke bölgesinin kendileri için çok değerli bir bölge olduğunu ve bu nedenle Bakanlar Kurulu kararı ile ülkenin 6. ilçesi olma hakkını kazandığını söyledi.

Bölgede bulunan mevcut Cengiz Topel Hastanesi’nin gerekli her türlü eksikliğini giderdikleri ve gidermeye devam edeceklerini belirten Sucuoğlu, doktor sayısının da giderek arttığını vurguladı.

Hastanenin eksikleri konusunda da diğer hastanelerde olduğu gibi gereken her türlü katkının sağlandığını, bundan sonra da sağlanacağını dile getiren Sucuoğlu, bölge halkının endişelenmemesini istedi.

Sucuoğlu, Güzelyurt’a yapılacak yeni hastane ile Cengiz Topel Hastanesinin geri plana atılacağını savunan kişilerin yanlış düşüncede olduklarını belirterek, hedeflerinin her ilçeye bir hastane yapmak olduğunu söyledi.

Sağlık Turizmi konusunda da bir takım bilgiler veren Sucuoğlu, bakanlığın 2 hafta önce düzenlediği Sağlık Turizmi Çalıştayı’nda önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Sağlık turizmi yapılması konusunda ülke olarak oldukça elverişli bir coğrafyada bulunduklarını ifade eden Sucuoğlu, bu artıların avantaja dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Faiz SucuoğluGüzelyurtHastane
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CUMHURBAŞKANI AKINCI YURDA DÖNDÜ CUMHURBAŞKANI AKINCI YURDA DÖNDÜ
Son Yolculuğuna Uğurlandı Son Yolculuğuna Uğurlandı
DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİ AÇILDI DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİ AÇILDI
TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ’NDEN “BORÇLARI ÖDEYİN” UYARISI TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ’NDEN “BORÇLARI ÖDEYİN”...
Köfte, Ayran Satarlar Ama VATANI SATMAZLAR Köfte, Ayran Satarlar Ama VATANI SATMAZLAR
DENKTAŞ, TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ DENKTAŞ, TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

CUMHURBAŞKANI AKINCI YURDA DÖNDÜ
.

Haberi Oku