BAKAN SANER, NET BİN 892.25 TL OLARAK BELİRLENEN YENİ ASGARİ ÜCRET HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

“HEDEFİMİZ ÖZEL SEKTÖRÜ CEZBEDİCİ HALE GETİREREK YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMINI TEŞVİK ETMEK”

“TEŞVİK PROJELERİMİZİ ÇOK KISA BİR SÜRE İÇİNDE HALKIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ"

“1 YILDA ASGARİ ÜCRETE %26 ORANINDA ARTIŞ YAPILDI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, bugün brüt 2 bin 175 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret hakkında açıklama yaptı.

Saner, açıklamasında son 1 yılda hükümetin asgari ücrete %26 oranında artış yaptığını belirtti.

Hükümet olarak göreve geldikleri Nisan 2016 tarihinden itibaren, Bakanlığının çağrısı ile, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, ilk kez 21 Haziran 2016 tarihinde toplandığını ve Temmuz 2016’dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti 1834 TL (Brüt) 1595 TL ( Net) olarak belirlediğini anımsatan Saner, komisyonun, zaman kaybetmeden 2017 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için 2 Şubat 2017 tarihinde toplandığını ve Şubat ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 2020 TL ( Brüt) ve 1757 TL ( Net) olarak yeniden belirlediğini hatırlattı.

Saner, bakanlığın son 1 yıl içinde asgari ücretin 3.kez belirlenmesi için işçi ve işveren tarafına yeniden çağrı yaptığını ve Komisyonun 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için bugün bir araya geldiğini söyledi.

Saner, bugünkü toplantıda, devlet kanadı tarafından; işçi ve işveren taraflarına, 2017 yılının ilk altı ayındaki hayat pahalılığı oranı doğrultusunda, yürürlükte olan asgari ücrete %7.68 oranında artış yapılmasının önerildiğini, işveren tarafının olumsuz, işçi ve devlet tarafının ise olumlu oyu neticesinde, oy çokluğuyla asgari ücretin 2175 TL (Brüt) ve 1892.25 TL (Net) olmasının kararlaştırıldığını belirtti.

1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin, 155 TL artışla, saatlik 12.55 TL, günlük 100.38 TL, haftalık 501.92 TL ve aylık 2175 TL ( Brüt) – 1892.25 ( Net) olarak belirlendiğini yineleyen Saner, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Hükümetimiz, asgari ücrete Haziran 2016’da 104 TL, Şubat 2017’de 186 TL ve bugün 155 TL olmak üzere; toplamda 445 TL ( %26 oranında) artış yapmıştır” dedi.

Saner, bakanlığın özel sektörde istihdamın desteklenmesi için yeni ve sevindirici birçok çalışması olduğunu belirterek, “Hedefimiz özel sektörü cezbedici hale getirerek yerel işgücü istihdamını teşvik etmektir. Bu teşvik projelerimizi çok kısa bir süre içinde halkımızla paylaşacağız"dedi.