Bakan Saner Kadın Cinayetleri Konusunda Açıklama Yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, 19 Nisan’da Mağusa’da ve bugün Haspolat’ta işlenen ve kamuoyu gündemini sarsan kadın cinayetleri konusunda açıklama yaptı.

Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla BRT’ye yaptığı açıklamayı gönderen Saner, yaşanan her iki olaydan derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Olayın bir biri ardına işlenen iki cinayet olduğunu vurgulayan Bakan Saner, konuyla ilgili geniş kapsamlı polis soruşturmasının da devam ettiğini söyledi.

Bakanlık olarak bu veya benzeri olayların takibinde olduklarını ifade eden Bakan Saner, konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine gelir gelmez, ilk icraatlarının kadına yönelik şiddete karşı daha etkin ve bilimsel mücadele verebilmek amacıyla “Ulusal Eylem Planı”nın hazırlanması için harekete geçmek olduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve zaruri önlemlerin alınması için toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini dile getirebileceği bir çalıştay organize ettiklerini kaydeden Bakan Saner, "Ben yaptım oldu" zihniyeti yerine üniversitelerin ve tüm sivil toplum örgütlerinin görüşlerine başvurduklarını söyledi.

Yaşanan üzücü iki ölüm üzerinden politika yapmanın doğru olmadığına vurgu yapan Saner, Mağusa’da cinayete kurban giden Burcu Okumuş’un öğrenci izni, Haspolat’ta meydana gelen cinayete kurban giden Gamze Pehlivan’ın ise ülkede turist olarak bulunduklarını ifade etti. Saner, her iki olay ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ya da 183 Acil Sosyal Hizmet Hattı’na herhangi bir ihbar ya da başvuru yapılmadığını açıkladı.

Bakanlığın yaşanan üzücü olaylardan sonra Polis Genel Müdürlüğü ile istişare içinde olduğunu belirten Bakan Saner, kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddet gören kadınların rehabilitasyonu kadar erkeklerin de rehabilitayonunun ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitilmesinin önceliğine dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tek başına kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmasının mümkün olmadığının altını çizen Saner, "Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele etmek istiyorsak, Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimler başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri ile birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu nedenledir ki tüm sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerimizin temsilcilerinin katılımıyla ilk kez bir çalıştay düzenledik. Kadına yönelik şiddetle mücadele çalıştayı sonuç bildirgesi çalışmaları tamamlanıyor. Hazırlanan bildirge ile oluşturulacak ulusal eylem planı neticesinde, ülkemizde sığınma evi mi şiddet önleme merkezi mi kurulacağı kararı ortaya çıkacak. Çıkacak karar ne olursa olsun Bakanlığımız gereken tüm alt yapı çalışmalarını tamamlamış , durumun aciliyeti 2016 yılında Bakanlığımız tarafından tespit edilip 2017 yılı bütçesinde kaynak ayrılmıştır" şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, Çalıştay’ın Sonuç Bildirgesi’nin tamamlanmasıyla, Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Eylem Planı’nı uygulamaya koyacağını da sözlerine ekledi.





