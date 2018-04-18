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BAKAN ŞAHALİ, PATATES ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, üreticinin ve üretimin devamından yana olduklarını belirterek, var olan sorunlar için alternatif çözüm önerileri üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

BAKAN ŞAHALİ, PATATES ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, üreticinin ve üretimin devamından yana olduklarını belirterek, var olan sorunlar için alternatif çözüm önerileri üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:09
BAKAN ŞAHALİ, PATATES ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ
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BAKAN ŞAHALİ, PATATES ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ  

“ÜRETİCİNİN VE ÜRETİMİN DEVAMINDAN YANAYIZ”

“GÜZELYURT BÖLGESİ İÇİN ALTERNATİF SU ÇALIŞMAMIZI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ANKARA’DA BAKAN VEYSEL EROĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, üreticinin ve üretimin devamından yana olduklarını belirterek, var olan sorunlar için alternatif çözüm önerileri üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Şahali, Ahmet Yeşilada başkanlığındaki Patates Üreticileri Birliği yetkililerini kabul etti.

Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanılabilmesi için 3 yıllık bir süreye ihtiyaç olduğunu söyleyen Bakan Şahali, Güzelyurt bölgesine tarım sulama suyunun daha erken verilebilmesi yönündeki alternatif çalışmayı önümüzdeki hafta Ankara’da Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile görüşeceğini söyledi.

“TÜK’TE 50 MİLYON TL ZARAR”

Bakan Şahali, heyetle görüşmesinde, Toprak Ürünleri Kurumu’nun son iki yılda büyük zarara uğratıldığını ve kötü yönetildiğini belirterek, “Benim görevi bıraktığımdan bugüne kadar Toprak Ürünleri Kurumu’nda 50 milyon Türk Lirası zarar var” dedi.

Şahali, elde kalan patateslerin değerlendirilmesi gerektiğini de söyleyerek, “Ürün kaybına tahammülümüz yoktur” diye konuştu.

Bakan Şahali, vergisiz mazotla ilgili yasa çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

YEŞİLADA: “ÜRETİCİ PATATESİ SULAMAKTA BÜYÜK SIKINTI ÇEKMEKTEDİR”

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yeşilada, ülkedeki kuraklığın patates üreticilerini de etkilediğini kaydederek, “üretici patatesi sulamakta büyük sıkıntı çekmektedir” dedi.

Yeşilada, en yoğun akaryakıt kullanan üretici kesimin patates üreticileri olduğunu ve mazota yapılan zammın üreticileri etkilediğini söyleyerek, renkli vergisiz mazot desteği talebinde bulundu.

Tohumluk patateste sıkıntı yaşandığına da değinen Yeşilada, “Patates üretimi beklenen zamandan daha erken hasat edilmeye başlandı. Geçen dönemden üreticinin elinde kalan patateslerden dolayı da fiyatların düşmesi ile patates üreticileri zor durumdadır” dedi.

Ülkede patates üretiminin planlı ve kontrollü yapılması gerektiğini belirten Yeşilada, bu konuda bakanlıkla birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

 

Son Güncelleme: 18.04.2018 20:53
Anahtar Kelimeler:
BakanŞahaliPatatesüretici
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