BAKAN ŞAHALİ GÜZELYURT’TA NARENCİYE ÜRETİCİ BİRLİK BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

ŞAHALİ: “GÜZELYURT’A 3 YIL İÇİNDE ULAŞMASI HEDEFLENEN SULAMA SUYUNUN BİR KISMINI DAHA ERKEN, FARKLI YÖNTEMLERLE ULAŞTIRIP, ULAŞTIRAMAYACAĞIMIZ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Güzelyurt bölgesine ivedi olarak su ulaştırılması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Erkut Şahali, Güzelyurt’ta narenciye üretici birlikleri başkanlarıyla görüştü.



Görüşmelerinde yaptığı konuşmada Şahali, Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt’ta narenciye bahçelerine getirilmesinin üç yıl alacağının öngörüldüğünü, “bahse konu sulama suyunun en azından bir kısmının ivedi olarak farklı yöntemlerle ve masraf gerektirmeden bölgeye ulaştırıp, ulaştıramayacaklarına ilişkin çalışma yapıldığını” açıkladı.



Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt’a nasıl ulaştırılacağı üzerinde geçen hükümetin herhangi bir çalışma yapmadığından çalışmanın Türkiye tarafından yapıldığını ve üç yıl alacak şekilde planlandığını kaydeden Şahali, şu ifadeleri kullandı:



“Güzelyurt bölgesine suyun nasıl geleceği ile ilgili çalışmayı ne masamda ne de bakanlığın arşivinde bulabildim. Zaten hiçbir ciddi çalışma olmadığı için, sulama tünellerinin inşaatı da Türkiye’de ihale edildi ve Türkiye’den bir firmaya teslim edilerek, çalışma başladı. Dolayısıyla suyun Güzelyurt’a gelişi ile ilgili vade 3 yıl olarak planlandı.”



Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Hükümette olduğu bundan önceki dönemde Türkiye yapılan 2 Mart 2016 tarihli anlaşma ile bu konudaki çalışmanın KKTC tarafından yapılmasında mutabakata varıldığını anlatan Şahali, “İhale bir bütün olarak hazırlanacak ve bizim tarafımızdan açılarak sonuçlandırılacaktı. Ancak bu çalışmaların hiçbiri yapılmadığından, Türkiye daha fazla gecikmemek için en azından tünel inşası ile ilgili ihaleyi açtı. Şimdi biz tekrar devreye girdik. Önümüzdeki ay Türkiye Cumhuriyeti'ne bir ziyaretimiz olacak. O güne kadar bu konuda yaşanan gecikmeyi nasıl telafi edeceğimizi anlatmak, anlatmanın da ötesinde, hareket planı ortaya çıkarmak için ciddi çalışma içerisindeyiz” dedi.



Yeraltı su kaynaklarının çok kötü durumda olduğuna da işaret eden Şahali, “Göreve geldiğimde masamın üstünde maalesef onlarca onaylanmış kuyu müracaatı buldum” dedi.



AKÇIN



Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın da, bölge üreticilerinin sorunlarının başında su sıkıntısının geldiğini söyledi.



2018 yılında Türkiye’den gelen suyun bahçelere verilmeye başlanmaması halinde bahçelerin büyük bir bölümünün kuruyacağını veya verim kaybına gireceğini kaydeden Akçın, az kalan yeraltı suları ile ağaçların bakımının mümkün olmadığını kaydetti.



Ürünün 2017’ye göre kötü olmadığını ancak alıcı firmaların ürünün kaliteli olmadığını söylediğini kaydeden Akçın, “Ürün istenilen ölçüde olmayabilir fakat kalitelidir ve aranan niteliktedir. Görünüyor ki, konsantreye giden ürün iyi bir para etmektedir. Bizim konsantremiz dünya çapında aranmaktadır.Bu verilen fiyatlar çok iyi hesaplanmadan ortaya konmuştur” dedi.



Yüzde 70’inin masraf, yüzde 30’unun da üreticiye kaldığı mevcut durumun çok yanlış olduğunu kaydeden Akçın, konsantreye verilen fiyatın çok zor şartlar altında üretim yapan üreticiyi tatmin etmediğini ve iflasa sürüklediğini kaydetti.



Akçın, varolan sorunları ve talepleri içeren bir yazıyı Bakan Şahali’ye takdim etti.



ALİOĞLU



Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu da, üreticinin üretimden kopmaması için yapılması gerekenlerle ilgili Bakan Şahali’ye detaylı bilgi verdi.