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Bakan Şahali, Ege Üniversitesi’ni Ziyaret Etti,..

“VAROLAN ORGANİK TARIM İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ KARARI ALINDI”

Bakan Şahali, Ege Üniversitesi’ni Ziyaret Etti,..

“VAROLAN ORGANİK TARIM İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ KARARI ALINDI”

09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:37
Bakan Şahali, Ege Üniversitesi’ni Ziyaret Etti,..

“VAROLAN ORGANİK TARIM İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ KARARI ALINDI”
İzmir’de temaslarını sürdüren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’la da biraraya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Şahali, görüşmede bakanlıkla Ege Üniversitesi arasında 2013 yılında imzalanan ve halen yürürlükte bulunan Organik Tarım Projesi'ne ilişkin işbirliği protokolünün kapsamının genişletilerek yeniden yapılandırılması konusunu ele aldı.
Görüşmede organik tarım eğitimi ve uygulamalarında bakanlık ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi kararı alındı. Ayrıca üniversitenin akredite olmuş laboratuvar olanaklarından da yararlanılması konusunda görüş birliğine varıldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bolca’yla da bir araya geldi. Görüşmede, Kuzey Kıbrıs'taki tarımsal alanlarda toprak etütlerinin güncellenmesi ve uygun bitki deseninin oluşturulmasına ilişkin bir çalışmanın başlatılması konusunda mutabakata varıldı.
 


Son Güncelleme: 09.05.2018 20:30
Anahtar Kelimeler:
BakanŞAHİLİIzmir
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