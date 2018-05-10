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Bakan Özyiğit Akdağ’la Görüştü...

AKDAĞ: “KIBRIS’TA İKİ TOPLUMUN EŞİTLİĞİ KABUL EDİLMELİ

Bakan Özyiğit Akdağ’la Görüştü...

AKDAĞ: “KIBRIS’TA İKİ TOPLUMUN EŞİTLİĞİ KABUL EDİLMELİ

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:49
Bakan Özyiğit Akdağ’la Görüştü...

AKDAĞ: “KIBRIS’TA İKİ TOPLUMUN EŞİTLİĞİ KABUL EDİLMELİ"

 Ankara’da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’la görüştü.
Özyiğit, KKTC için Türkiye hükümetlerinin son derece önemli ve anlamlı olduğunu ifade ederek, iki ülke arasında iş ve güç birliğinin en üst düzeyde sürdüğünü söyledi. 
Akdağ, "Kıbrıs adasında Türk ve Rum toplumunun eşitliği kabul edilmeden bir ilerleme sağlanamaz. İki eşit toplumun beraber yaşayacağı bir düzen kurmak zorundayız." dedi.
Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
KKTC ve Türkiye arasındaki ilişkilerin kopmaz, sarsılmaz ve kıymetli olduğunu belirten Akdağ, KKTC'nin güvenliğinin aynı zamanda Türkiye'nin güvenliği olduğunun altını çizdi. 
Kimsenin KKTC'ye yan gözle bakmamasını, buna müsaade edilmeyeceğini ifade eden Akdağ, şunları söyledi:
"Kuzey Kıbrıs'ın kalkınması, gelişmesi bizim kanaatimize göre siyasal çözümler açısından da en önemli noktayı teşkil ediyor. Öteden beri Rumların akıl almaz iş birliği yapmayan tutumları, adanın sanki bir Rum adasıymış, sanki onlara aitmiş gibi davranmaları, bir çözümü maalesef mümkün kılmayı zorlaştırdı. Bizim pozisyonumuz net olarak şöyledir: Kıbrıs adasında Türk ve Rum toplumunun eşitliği kabul edilmeden bir ilerleme sağlanamaz. İki eşit toplumun beraber yaşayacağı bir düzen kurmak zorundayız. KKTC'yi geliştirdikçe, birlikte o gelişime katkı verdikçe, Kuzey Kıbrıs zenginleştikçe, refahı arttıkça Rum tarafının da anlaşmaya daha yakın duracağına inanıyorum."
Akdağ, Kuzey Kıbrıs'ta kişi başına düşen milli gelirin 25 bin dolar olarak kısa sürede yakalanabileceğini, bunun için Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik iş birliği ve gelişme anlaşmalarının çok da faydalı olduğunu kaydetti.
Eğitimin rolüne de dikkati çeken Akdağ, "Biz Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs'taki eğitimin gelişmesi, çocukların, gençlerin daha mükemmel bir eğitim almaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi. 
 "İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİ EN ÜST DÜZEYDE SÜRÜYOR"
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit ise KKTC için Türkiye hükümetlerinin son derece önemli ve anlamlı olduğunu ifade ederek, iki ülke arasında iş ve güç birliğinin en üst düzeyde sürdüğünü söyledi. 
Türkiye'nin katkılarının KKTC için bir yerde varlık nedeni olduğunu kaydeden Özyiğit, "Biz bunun idraki içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Önemli olan bu katkıların en iyi, en doğru şekilde değerlendirilip KKTC'nin de kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşmasıdır. Bu konuda, yeni görev alan hükümet olarak canla başla çalışıyoruz." diye konuştu. 
Özyiğit, Türkiye ziyaretinde, hem Kıbrıs milli eğitim ve kültüründe var olan sorunların çözüm yollarını hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye getirilmesi için yapılabilecekleri ele almak istediklerini belirtti.
 


Son Güncelleme: 10.05.2018 21:02
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özyiğitAkdağGörüşmesi
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