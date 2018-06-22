Bakan Nami Sivil Toplum Örgütlerine Ziyaretler Başlattı!



NAMİ KIB-TEK’İN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİN GÜNDEMLERİNDE OLMADIĞINI BELİRTTİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, sivil toplum örgütlerine ziyaretler başlattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak önceki gün Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’e ziyaret gerçekleştiren Bakan Nami, bugün ise Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na (KTSO) gitti.

EL-SEN ziyaretinde, Sendika Başkanı Umut Öksüzoğlu ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Bakan Nami, elektrikte yapılması planlanan yatırımlar ve Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi konularındaki düşüncelerini aktardı.



Görüşmede, KIB-TEK’in özelleştirilmesinin gündemlerinde olmadığını belirtip varlığının sürmesinin önemine dikkat çeken Nami, “Ülkemizde istikrarlı, güvenilebilir bir enerji tedariki için KIB-TEK’in varlığının güçlenmesi de gerekmektedir. Bunu başarmak için sizlerle ve KIB-TEK yönetimi ile istişare içerisinde olacağız, KIB-TEK’i daha güçlü bir yapıya getireceğiz” dedi.SANAYİ ÇALIŞMALARI KONUŞULDUEkonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bugün ise Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve yönetimi ile bir araya gelerek yaklaşık 1 saat görüşme gerçekleştiren Bakan Nami, Organize Sanayi Bölgesi’ne yönelik yapılan hazırlanan yasa değişikliği tasarısının pazartesi günü Meclis’ten geçmesinin ardından izlenecek yol haritası üzerinde fikir alış verişinde bulundu, ayrıca yeni hazırlanacak yasa için de iş birliği çağrısı yaptı.Bakan Nami, sivil toplum örgütü ziyaretlerine gelecek hafta devam edecek.