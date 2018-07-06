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Bakan hanım uyuyor mu?

Bakan hanım uyuyor mu?

06 Temmuz 2018 Cuma 09:56
Bakan hanım uyuyor mu?

Bakan hanım uyuyor mu?

Mobeseleri devreye sokmak için insanların sokakortasında katledilmesini mi bekliyorsunuz?

KKTC’de asayiş olayları her geçen gün artarken hükümetin bu konuda çözüm üretememesi vatandaşın tepkisine neden oluyor.

Bundan önceki hükümet döneminde dönemin İçişleri Bakanlığı güvenlik açısından hayati öneme sahip mobeseler konusunda Ankara’da işbirliği anlaşması imzalamasına rağmen şu anki bakanlık yetkililerinin sessiz kalması anlaşılır bir durum değildir.

KIBRIS MANŞET’i arayarak görüşlerini dile getiren okurlar artık sadece geceleri değil gündüzleri de sokağa çıkmaktan çekindiklerini söylerken çok önceden gelmesi beklenen mobeselerin halen gelmemiş olmamasını duyarsızlık ve sorumsuzluk olarak nitelendirirken İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı göreve davet ettiler.

Bir turizm ülkesi olan KKTC’nin gelen turistlerin de güvenliklerinin sağlanması için bu sistemin olmazsa olmaz olduğunu belirten vatandaşlar bakanlığın bu konudaki sessizliğini bozasını ve daha önceki hükümet döneminde imza altına alınan sözleşmesinin hayata geçirilmesi için ilgili bakanın icraat yapmasını beklediklerini ifade ediyorlar.

Gazetemizi arayan bir okurumuz vatandaşlıkların iptali konusunda çok hevesli olan ancak onu da sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremeyen Bakan Baybars’ın ülke insanı güvenliği için duyarsız olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

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