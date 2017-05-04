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Bir Garip “Kaza”!

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04 Mayıs 2017 Perşembe 09:15

Bakan Dürüst, Yeni Akıncılar Yolu İle İlgili Açıklamalar Yaptı

Bakan Dürüst, Yeni Akıncılar Yolu İle İlgili Açıklamalar Yaptı
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Bakan Dürüst, açılışı yapılacak olan yeni Akıncılar yolu ile ilgili açıklamalar yaparak, açılışa katılma çağırısında bulundu:

“Bu tarihi ana hep birlikte tanıklık edelim”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, 5 Mayıs 2017 Cuma günü, saat 17.30’da açılışı Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından gerçekleştirilecek olan Ercan Akıncılar yolu açılış töreni ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “43 yıllık özlemi bitiren, Akıncılar’ı KKTC’ye daha da yakınlaştıracak böylesi tarihi bir açılışa tüm halkımızı tanıklık etmeye çağırıyorum” dedi.

Akıncılar yolunun temelinin yaklaşık olarak 5 ay önce atılmış olduğunu belirten Bakan Dürüst, “KKTC’nin ileriye doğru gidişinde, kalkınmasında son derece önemli bir anlam taşıdığına inandığımız, Akıncılar yolu projemiz açılış safhasına gelmiştir” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Akıncılar’ın 43 yıllık özleminin son bulacağı projenin anlamına anlam katan, KKTC’de inşa edilen ilk ve tek tünel projesinin de tamamlanarak hizmete girecek olmasının da ayrı bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunun altını çizdi.

“Gerek Güney Kıbrıs’tan gelen komşularımızın gerekse de Akıncılar köyündeki kardeşlerimizin, ister yurt içinden isterse de yurt dışından olsun, kimlik kartı göstermeksizin, günün her saatinde Akıncılar’a gidebilmesini sağlayacak olan bu projenin, özellikle 7 Mayıs Akıncılar Festivali öncesinde bitirilmesi için, Bakanlık

olarak çok çaba sarf ettik” diyen Bakan Dürüst, projeye baştan sona kadar emek verenlere teşekkür etti.

“Akıncılar bundan böyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne daha da yakınlaşmıştır” diyerek, Başbakan Hüzeyin Özgürgün tarafından 5 Mayıs Cuma günü saat 17.30’da yapılacak açılış törenine tüm halkın katılmaları yönünde çağrıda bulundu.  
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