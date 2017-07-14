Bakan Dürüst, Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı İle Yemekte Bir Araya Geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Türk Birliği Dayanışma Derneği’nin davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı ve yöneticileri onuruna yemek verdi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Türk Birliği Dayanışma Derneği’nin davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 24 kişilik gazeteci heyeti Bakan Dürüst’ün davetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yemekte Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Güven Arıklı bir konuşma yaptı.

Arıklı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Rum yönetiminin uzun yıllardır gösterdiği müzakere masasında şımarık ve samimiyetsiz tutumunda artık bıktık. Türk Birliği güçlü Türkiye önderliğinde artık bir yol almalı ve güçlü bir oluşum içinde KKTC’nin de hak ettiği yeri alacağına bütün kalbimizle inanmaktayız.”

Kazakistan’dan gelen gazetecilerin heyet başkanı olan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Zhoyamergenkyzy ise, Bakan Dürüst’ün gösterdiği misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bundan sonraki süreçte yavru vatan KKTC‘nin tanıtılması için her türlü desteği vereceklerini ve dostluk köprülerinin artırılarak devam ettireceklerini vurguladı.





DÜRÜST

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ise yemekte yaptığı konuşmada, Türkçe konuşan herkes ile dostluk köprülerinin artırılması gerektiğini belirterek, kültür ve iletişimin iç içe olduğu günümüz dünyasında her türlü desteğin verilmesi gerektiğini, güçlü bir Türkiye’nin daha da güçlenmesi için başta KKTC ve Türk Devletlerinin işbirliklerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Bakan Dürüst, şöyle devam etti:

“12-15 Temmuzda güzel ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştirilen Kazakistan’dan gelen misafirlerimizi sürekli ülkemizde görmek istiyoruz. Uzun yıllar dernek başkanlığı yaptığım için biliyorum ki kurulan dostluklarla ülkelerin de birliktelikleri daha güçlü olmaktadır. Başta Türk Birliği Dayanışma Derneği olmak üzere bu ziyaretlere katkı sağlayan Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti’nin de destek ve katkılarından dolayı mutluyuz.”

Bakan Dürüst, ziyaretlerin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.