Bakan Dürüst, Tügiad Başkan Ve Yöneticilerini Kabul Etti

DÜRÜST: “KKTC’NİN TANITILMASI ADINA ATILACAK ADIMLARI DESTEKLİYORUZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Türkiye Genç İş Adamları Derneği ( TÜGİAD), Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Türkiye Genç İşadamları Derneği’ni kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’nin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik olarak gerçekleştirilecek olan projeleri desteklediklerini belirtti.

Dürüst, aynı zamanda uluslararası anlamda KKTC’ye yapılacak olan yatırımların da KKTC’nin tanınması yöneünde büyük katkı sağlayacağı inancında olduklarının altını çizdi.

KKTC’nin kalkınması ve daha da güçlenmesi adına, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyük katkılarının olduğuna işaret eden Dürüst, bu anlamda KKTC’nin kalkınmasına vesile olacak sivil toplum kuruluşlarının da ortaya koyacakları projelerin de değerli olduğu kadar gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.