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26 Nisan 2017 Çarşamba 15:28

Bakan Dürüst, TDPV Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti…

Bakan Dürüst, TDPV Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti…
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Bakan Dürüst, TDPV Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’de bulunan, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkan Yardımcısı Abdullah Çalışkan, Yönetim Kurulu üyelerini tanıttı ve vakıf ile ilgili bilgi verdi.

Amaçlarının Türk dünyası ülkeleri arasında işbirliğini artırmak ve geliştirmek olduğunu belirten Çalışkan, bu kapsamda ilk yurtdışı temaslarını da KKTC’ye yaptıklarını kaydetti.

Çalışkan, ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek için yapılan projelerle çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de, TBMM’de çeşitli görevlerde bulunan Vakıf üyelerinin deneyimlerini KKTC yetkilileri ile paylaşmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin KKTC’nin tek destekçisi olduğunu kaydeden Dürüst, Türkiye’den yetkililerin ülkede temaslar yapmasının, projelerin önünün açılmasının ve bunların yatırımlara dönüşecek adımlara uzanmasının KKTC topraklardaki Türk Ulusunun varlığını pekiştirdiğini vurguladı.

Bakan Dürüst, Vakıf üyelerinin temasları ile iki ülke arasındaki sosyal bağlara güç katılacağına da işaret etti.

Vakfın, Kıbrıs Türk sporunu ve KKTC’nin tanıtılması noktasında yaptığı temaslarda Kıbrıs Türkü’ne sahip çıkmasının önemine vurgu yapan Bakan Dürüst, sahip çıkışın yaygınlaşarak devam etmesi temennisinde bulundu.


 
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