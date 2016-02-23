Bakan Dürüst, Şehit Turgut Ortaokul İdaresi Ve Okul Aile Birliği Yetkililerini Kabul Etti

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Şehit Turgut Ortaokul Müdürü Cengiz Uzun ve Okul Aile Birliği Başkanı İnal Uzun’u kabul ederek görüştü.

Milli Eğitim Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, kabulde Şehit Turgut Ortaokulu’nun sportif ve bilimsel açıdan başarılı bir ortaokul olduğunu ifade eden Bakan Dürüst, okulun daha ileri gitmesi yönünde elden gelen desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma, çevre ve trafik gibi konularda hassasiyetleri olduğunu dile getiren Dürüst, çevre konusunun ana sınıftan liseye kadar yeni eğitim yılından itibaren müfredata eklenerek ders olarak okutulacağını kaydetti.

Bu kapsamda ilgili tüm kesimlerden destek istediğini de belirten Dürüst, en kısa sürede okulu ziyaret ederek incelemelerde bulunacağını söyledi.

Kabulde, Şehit Turgut Ortaokul Müdürü Cengiz Uzun ile Okul Aile Birliği Başkanı İnal Uzun da okulda gerçekleştirmek istedikleri projeler hakkında Bakan Dürüst’e bilgi sundu.

Herşeyi devletten beklemenin doğru olmadığını belirten okul yetkilileri, okulun ileriye gitmesi yönünde çalışma yaptıklarını belirttiler.