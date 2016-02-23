Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bakan Dürüst, Şehit Turgut Ortaokul İdaresi Ve Okul Aile Birliği Yetkililerini Kabul Etti

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Şehit Turgut Ortaokul Müdürü Cengiz Uzun ve Okul Aile Birliği Başkanı İnal Uzun’u Kabul Ederek Görüştü.

Bakan Dürüst, Şehit Turgut Ortaokul İdaresi Ve Okul Aile Birliği Yetkililerini Kabul Etti

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Şehit Turgut Ortaokul Müdürü Cengiz Uzun ve Okul Aile Birliği Başkanı İnal Uzun’u Kabul Ederek Görüştü.

23 Şubat 2016 Salı 11:32
Bakan Dürüst, Şehit Turgut Ortaokul İdaresi Ve Okul Aile Birliği Yetkililerini Kabul Etti
banner238

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Şehit Turgut Ortaokul Müdürü Cengiz Uzun ve Okul Aile Birliği Başkanı İnal Uzun’u kabul ederek görüştü.

Milli Eğitim Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, kabulde Şehit Turgut Ortaokulu’nun sportif ve bilimsel açıdan başarılı bir ortaokul olduğunu ifade eden Bakan Dürüst, okulun daha ileri gitmesi yönünde elden gelen desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma, çevre ve trafik gibi konularda hassasiyetleri olduğunu dile getiren Dürüst, çevre konusunun ana sınıftan liseye kadar yeni eğitim yılından itibaren müfredata eklenerek ders olarak okutulacağını kaydetti.

Bu kapsamda ilgili tüm kesimlerden destek istediğini de belirten Dürüst, en kısa sürede okulu ziyaret ederek incelemelerde bulunacağını söyledi.

Kabulde, Şehit Turgut Ortaokul Müdürü Cengiz Uzun ile Okul Aile Birliği Başkanı İnal Uzun da okulda gerçekleştirmek istedikleri projeler hakkında Bakan Dürüst’e bilgi sundu.

Herşeyi devletten beklemenin doğru olmadığını belirten okul yetkilileri, okulun ileriye gitmesi yönünde çalışma yaptıklarını belirttiler.

Anahtar Kelimeler:
DürüstKemalşehitTurgutOrtaokul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim