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22 Nisan 2017 Cumartesi 06:23

Bakan Dürüst Memur-Sen’i Ziyaret Ederek, Yetkililerle Görüştü

Bakan Dürüst Memur-Sen'i Ziyaret Ederek, Yetkililerle Görüştü
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Bakan Dürüst: çatışma kültürü değil, uzlaşı kültürü önde olmalı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Memur-Sen’in Lefkoşa Merkezi’ni ziyaret ederek, Sendika yetkilileri ile görüştü.

Bakan Dürüst, Bakanlık Müsteşarı Bumin Paşa ve Bakanlık Plan Proje Müdürü Şifa Soğukpınar’ın eşlik ettiği Memur – Sen ziyaretinde, Sendika Başkanı Kaan Mındıkoğlu tarafından karşılandı.

Memur-Sen Başkanı Mındıkoğlu, Bakan Dürüst’ün ziyaretine ilişkin olarak yaptığı konuşmasında, bir süre önce, Sendika olarak Bakan Dürüst’e yapmış oldukları davet üzerine gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mındıkoğlu, Bakan Dürüst’ün çalışma hayatı ile ilgili hassasiyetlerini ve her zaman için diyaloğa açık olduklarını bildiklerini, bu nedenle Memur-Sen Genel Merkezi’nde Bakan Dürüst’ü ağırlayarak, bazı konuları görüşmek arzusunda olduklarını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de ziyareti ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, Memur-Sen’in KKTC çalışma hayatı için çok önemli olduğunu belirterek, yaptıkları davetten ve Memur-Sen’i ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

“Demokratik teamüller çerçevesinde, sendikaların eylem yapması, tepkisel eylemlerde bulunması bir hak olduğunu kabul etmenin yanında, sendikacılığın sadece tepkisel eylemler temeline dayanmadığı, gerçek işlevinin hem üyelerinin

haklarını korumak hem de halkımızın daha kaliteli hizmet alması yönünde katkı koymak olduğunun altını çizmek isterim” diyen Bakan Dürüst, “bizlerin görevi de hedefi de gerek kamu çalışanlarının gerekse de özel sektör çalışanlarının, çalışma yaşamını daha kaliteli bir noktaya getirmektir. Bu hedefe, yasalarla ve de yetkili sendikalarımızın katkıları ve yönlendirmeleriyle ulaşabileceğimizin de bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

Bakan Dürüst, her zaman için çatışma kültürünü değil, uzlaşı kültürünü önde tutarak, diyalog yoluyla sorunların çözülebileceğine ve güzelin ancak bu yolla yakalana bilineceğine olan inancını da dile getirdi.  
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