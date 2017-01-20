Bakan Dürüst KAR-İŞ yetkililerini kabul etti…

Bakan Dürüst: “Kar-İş’in zam talebi, haklı bir taleptir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Fuat Topaloğlu başkanlığındaki, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) yetkililerini kabul ederek, bir süre görüştü.

Birlik Başkanı Fuat Topaloğlu tarafından, Birliğin sorunları ve taleplerinin Bakan Dürüst’e aktarıldığı toplantıda ayrıca, son dönemlerde yaşanan döviz artışı ile birlikte taşımacılık sektöründeki zorluklar da gündeme geldi.

Birlik Başkanı Fuat Topaloğlu, basına yaptığı açıklamalarda, yaklaşık olarak 3 buçuk yıldan beridir herhangi bir tarife düzenlemesinin yapılmadığını, 3 ay önce konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’na ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına, tarifelerin yeniden revize edilmesi ile ilgili olarak talepte bulunduklarını belirtti.

Dövize endeksli olan girdi maliyetlerindeki artışlardan dolayı, şu anda maliyetin altında taşımacılık yapıldığına dikkati çeken Topaloğlu, bir an önce tarife düzenlemesinin yapılması gerektiğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Kar-İş yetkililerini kabulünde yaptığı konuşmasında, Birlik olarak yapılan taleplerin, haklı talepler olduğunun altını çizerek, çok süratli bir biçimde, tarife düzenlemesinin yapılması gerektiğini belirtti.

2016 yılındaki taşımacılık ödeneklerinin ilk taksitinin ödenmiş olmasının yeterli olmadığını belirten Bakan Dürüst, gerek ödemelerin erken çıkarılması gerekse de tarife düzenlemeleri konularında Maliye Bakanlığı ile görüşerek, en kısa süre içerisinde sektörün en temel iki sorununun giderileceğini belirtti.

“Hem yük taşımacılığı hem de yolcu taşımacılığındaki tarife fiyatların ayarlanmasına yönelik olarak, yaklaşık 2 hafta önce Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerin ardından süratle sonuca varmak için Maliye Bakanlığı ile en kısa süre içerisinde görüşeceğiz” diyen Bakan Dürüst, bir çok kez

akaryakıt zammının yanında dövizdeki artışın da göz önüne alınmasının, Birliğin zam talebinin haklılığını ortaya çıkardığının altını çizdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, önümüzdeki hafta içerisinde, Birlik yetkilileri ile bir araya gelerek, gerek tarifelerle ilgili gerekse de Bakanlık tarafından hazırlanan “Taşımacılık Master Planı” ile ilgili olarak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmesinin uygun olacağını belirtti.