Bakan Dürüst, Haspolat Yeni Ticaret Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu...

“Yatırımlarımız ile ekonominin önünü açacak, KKTC’nin güçlenmesine ivme kazandıracağız”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’ni ziyaret ederek, ticaret merkezine yatırım yapan firma yetkilileri ile görüştü.Haspolat Yeni Ticaret Merkezi Yöneticilerinden Mustafa Bulutoğluları’ndan, Merkez hakkında bilgiler alan Bakan Dürüst, Merkez’de yer alan firmaları da ziyaret ederek, merkezin işleyişi ve durumu hakkında geniş bilgiler aldı.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Planlama İnşaat Dairesi Müdürü Fuat Çelebi ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Alagöz’ün de eşlik ettiği Haspolat Yeni Ticaret Merkezi ziyareti esnasında basına açıklamalarda bulunan Bakan Dürüst, ticaret merkezinde faaliyet gösteren firmaların en büyük eksikliği ve ihtiyacı olan internet ve telefon hizmetlerinin verilebilmesi amacı ile başlattıkları çalışmanın tamamlanarak ihale aşamasına geldiğini, çok kısa bir süre sonra da tamamlanarak hizmete gireceğini belirtti.Hamitköy Merkez, Lefkoşa Merkez, Gönyeli Yenikent ve Girne Merkez’de bulunan 20 farklı lokasyona kurulacak olan 12 Outdoor MSAN ve 13 Outdoor MSAN cihazları ile yeni şebeke üzerinden toplamda yaklaşık olarak 14 bin 528 ses, 3 bin 328 ADSL2+ ve 1408 aboneye VDSL2 geniş band data internet hizmetlerinin verilmesini hedeflediklerini belirten Bakan Dürüst, kurulacak olan yeni şebekede, mevcut bölge santralları ile saha dolapları arasındaki bakır kabloların yerine fiber optik kabloların kullanılması ve mevcut saha depolarının kaldırılarak bu yerlere yeni nesil erişim sistemlerinin getirilmesi ile 16 megabit ile 70 megabit arası band genişliğinde internet ve ses hizmeti verilmesini öngördüklerinin altını çizdi.Bakan Dürüst, 20 farklı lokasyondan oluşan projenin sadece biri olan Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’nde kurulacak olmasının en büyük sebebinin, Merkez’in hızla büyüyerek neredeyse KKTC’nin ticaret merkezi halini almaya başlaması olduğunu kaydederek, çağdaş ekonomilerin vazgeçilmezi olan haberleşme ve internet hizmetinin bu bölgede yatırım yapıp, KKTC ekonomisine katma değer katan firmalara devletin sunması gereken bir hizmet olduğunu belirtti.MSAN cihazı ile bölgede 256 ses abonesi, 64 ADSL2 ve 64 VDSL2 geniş band data/internet abonesine hizmet vermeyi hedeflediklerini belirten Bakan Dürüst, projenin ihalesinin tamamlandığını ve en kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini kaydetti.KKTC ekonomisinin merkezi olmaya aday bir yer olan Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak verilecek bu hizmet ile KKTC ekonomisine katkı sağlayacaklarını da vurgulayan Bakan Dürüst, “bu proje ile firma sahipleri tabiri caizse iş yerlerini raf raf evlerinde denetleyebilecekler” dedi.Proje kapsamında, abone ile erişim sistemleri arasındaki mesafe en aza indirilerek, mesafeden kaynaklanan problemlerin sonlandırılması ve altyapı yetersizliği sorunlarının ortadan kaldırılarak kısa zamanda mevcut abone sayısının hızla artırılması yanında, Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’ne de böylesi bir hizmeti götürerek, özelde ekonomik kuruluşlara genelde de KKTC ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak, ilgili tüm Dairelerimiz ile birlikte, Haspolat Yeni Ticaret Merkezi’ne götüreceğimiz hizmet ile aslında, KKTC Ekonomisine ve dolayısıyla KKTC’nin güçlenmesine katkı sağlayacağımız inancını taşıyoruz” diyen Bakan Dürüst, “yapılacak olan bu Telekomünikasyon şebeke planlamasında, hem halkımız hem de ekonomik sektörlerimiz olumlu etkileneceklerdir. Bununla birlikte yeni teknolojik yatırımların da önünü açarak KKTC’nin gelişmesine ve güçlenmesine ivme kazandıracaktır” dedi.