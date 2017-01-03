Bakan Dürüst, Gönyeli Çemberindeki Çalışmaları Yerinde İnceledi..

Bakan Dürüst, Gönyeli çemberi ndeki çalışmaları yerinde inceledi..

Bakan Dürüst: “Proje tamamlandığı zaman, trafikte büyük rahatlama olacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gönyeli çemberinde devam eden, 1’nci etap proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Gönyeli çemberinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde meydana gelen sıkışıklığı önlemek amacı ile 2 etaplı projenin ilki olan kaçış yolları yapım çalışmalarını yerinde incelemek, projeyi yürüten firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler almak amacıyla Gönyeli çemberine giden Bakan Dürüst, projenin tamamlanması ile birlikte, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan sıkışıklığın büyük oranda giderileceğini belirtti.

Bakan Dürüst, Gönyeli çemberindeki incelemeleri sırasında, çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, firma yetkililerinden almış olduğu bilgiler ışığında, projenin Nisan ayı içerisinde tamamlanacağını da belirtti.





Bakan Dürüst, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin de eşlik ettiği inceleme ziyaretinde yaptığı açıklamasında ayrıca, birinci etap projenin belirlenen şartlara uygun şekilde davam ettiğini, özellikle Girne – Gazimağusa istikametindeki kaçış yolunda inşa edilecek olan iki adet köprünün, havanın yağışlı olması nedeniyle bir süre durdurulmak zorunda olduğunu belirterek, “Bu zorunlu bir aradır.



Ancak havanın müsait olması ile birlikte, çalışmalar devam edecek. Firma yetkililerinden aldığım bilgi ışığında, çalışmalara verilen zorunlu aranın, proje bitiş tarihine herhangi bir gecikme yaratmayacağıdır” dedi.







Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’de en çok aracın geçiş yaptığı Gönyeli çemberinin, proje bitimiyle birlikte büyük oranda rahatlayacağının da altını çizerken, yolun güvenli kullanımı ile ilgili olarak tüm detayların düşünüldüğünü, Bakanlık teknik ekibinin de proje bitimine kadar çalışmaları takip edeceğini belirtti.