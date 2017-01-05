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05 Ocak 2017 Perşembe 13:42

Bakan Dürüst, Girne Telekomünikasyon Dairesi ile Posta Dairesi’ni ziyaret etti

Bakan Dürüst, Girne Telekomünikasyon Dairesi ile Posta Dairesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu…

Bakan Dürüst, Girne Telekomünikasyon Dairesi ile Posta Dairesi'ni ziyaret etti
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Bakan Dürüst: “Posta ve telekomünikasyon hizmetlerini, çağa uygun hale getirmek hedefindeyiz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Girne Telekomünikasyon ve Posta Dairelerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu, daire müdürlerinden ihtiyaçlar ve aksaklıklar ile ilgili bilgiler aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Bakanlık Plan Proje Müdürü Şifa Soğukpınar, Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler Tabak, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz’ün de Bakan Dürüst’e eşlik ettiği ziyarette, Ulusla Birlik Partisi Girne Milletvekili ve UBP Girne İlçe Başkanı İzlem Gürçağ’da hazır bulundu.

İlk Olarak Girne Telekomünikasyon Dairesi’ni ziyaret eden Bakan Dürüst, Girne Telekomünikasyon Dairesi Şube Amiri Ali Dağgül’den Daire hakkında bilgiler aldı.

Geçtiğimiz günlerde, yıldırım düşmesi üzerine, telefon santralinde meydana gelen arızalar konusunda da bilgiler alan Bakan Dürüst, yerinde incelemelerde bulunarak, arızanın giderilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Telekomünikasyon Dairesi ziyaretinin ardından, Girne Posta Şubesi’ne giderek, yetkililerden dairenin eksikleri ve yaşanan aksaklıklar hakkında bilgiler alarak, bir süre konu ile ilgili olarak yetkililerle görüştü.

Ziyaretleri konusunda basına değerlendirmelerde bulunan Bakan Dürüst, sorunları yerinde gözlemlemek ve sorunların çözümü ile ilgili olarak yerinde ve yetkililerle birlikte, sorunların giderilebilmesi için en hızlı çözüm önerilerini görüşmek amacı ile bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.,

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Girne Posta Dairesi Şubesi’nin, nüfus yoğunluğu ve nüfusun yapısından dolayı posta hizmetlerini en yoğun şekilde kullanılan bir ilçe olmasına karşın, uzun zamandan beridir personel eksikliği nedeniyle, hizmette bazı eksikliklerin var olduğunu bildiklerini, bunun giderilmesi için de çalışmalar başlattıklarını belirtti.

Telekomünikasyon hizmetlerinin de geçtiğimiz günlerde meydana gelen yıldırım düşmesinden dolayı yaklaşık olarak 6 bin abonenin hizmet alamaz noktasına geldiğini ancak Girne Telekomünikasyon Dairesi teknik ekiplerinin özverili çalışmalarından dolayı şu anda hizmet alamayan bin civarında bir abonenin olduğunu belirten Bakan Dürüst, hizmet alamayan bin civarındaki abonenin sorunlarının çözümü için de adımların Bakanlık olarak atıldığını en kısa süre içerisinde hizmet alamayan abonenin kalmayacağının altını çizdi.,

Yıldırım düşmesi sonucunda, ana işlemci cihazının da hasar gördüğünü belirten Bakan Dürüst, bu sorunun da Lapta’dan takviye getirerek giderildiğini sözlerine ekledi.

“Amacımız, gerek posta hizmetlerinde gerekse de Telekomünikasyon hizmetlerinde çağımıza uygun bir biçimde halkımıza hizmet götürebilmektir” diyen Bakan Dürüst, bu hizmet kalitesine ulaşabilmek için, gerek altyapısal gerekse de teknik personel anlamında yatırımların gündemde olduğunun altını çizdi.

“Posta Dairemiz 53 yaşında”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Girne Posta Dairesi Şubesi ve Telekomünikasyon Dairesi ziyaretleri vesilesiyle ayrıca, Posta Dairesi’nin kuruluş yıldönümünü de kutladı.

Bakan Dürüst, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Posta Dairesi tam 53 yıldır, Kıbrıs Türkü’nün dışa açılan penceresi olmuştur. Bu vesileyle, 6 Ocak 1964’den beridir, Kıbrıs Türkü’ne hizmet veren tüm Posta Dairesi emekçilerini, verdikleri bu meşakkatli görevden dolayı tebrik eder, ünlerini kutlarım” dedi.



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DürüstGirne TelekomünikasyonZiyaret
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