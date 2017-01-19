Bakan Dürüst Avcılık Federasyonu yetkilileri ile bir araya geldi…

Bakan Dürüst: “Avcılık sporu, bilinçli yapılması gereken bir spordur”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Erhan Keser başkanlığındaki Avcılık Federasyonu yetkililerini kabul etti.

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, Federasyon’un eksiklikleri ve ihtiyaçları yanında, çalışmaları hakkında Bakan Dürüst’e bilgi vermek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, Bakan Dürüst’e Federasyon adına göstermiş olduğu ilgiye teşekkür etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de, Avcılık Federasyonu yetkililerini kabulünde yaptığı konuşmasında, Avcılık sporunun KKTC’de en yaygın ve bir o kadar da sosyal bir spor olduğuna dikkati ekerek, “Avcılık sporu, gerek çevre gerekse de avın sürekliliği noktasında bilinçli yapılması gereken bir spordur. Av sporu yaparken, hem çevreye hem av hayvanlarına hem de bu sporu yapan diğer avcılara da saygı göstererek, bilinçli bir şekilde yapılması gerekmektedir” dedi.