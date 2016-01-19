Bakan Dürüst, Alasya Ve İnönü İlkokulu Okul İdaresi İle Okul Aile Birlikleriyle Görüştü

DÜRÜST:” İYİ EĞİTİLMİŞ NESİLLERİ TOPLUMA KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Alasya İlkokulu ve İnönü İlkokulu okul idaresi ile okul aile birliği üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst’ü bakanlıkta ziyaret ederek beklentilerini aktardı.

Bakan Kemal Dürüst, iyi eğitilmiş nesilleri topluma kazandırmak için çalıştıklarını, okul aile birliklerinin eğitimin ayrılmaz parçaları olduğunu söyledi.

Okul idarelerinin en büyük destekçisi olan okul aile birliklerinin görüşlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Dürüst, kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için uğraş verdiklerini, en kısa sürede okullara yaptığı ziyaretler çerçevesinde Alasya ve İnönü ilkokullarında da incelemelerde bulunacağını açıkladı.