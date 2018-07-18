Bakan, Devleti zarara soktu!

Avukat Enver Öztürk tarafından İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu aleyhine iptal edilen vatandaşlıklar ile ilgili açılan davalardan ilkinde ara emri verildi.

Geçtiğimiz hafta dinlenmeye başlanan, ve İçişleri Bakanlığı tarafından bugün savunma tanıklarının dinleneceği duruşmada savunma avukatı tarafından ara emri verilmesine itiraz etmeyeceklerini beyan etmesi üzerine mahkeme tarafından mahkeme sonuna kadar geçerli ara emri verildi.

BAKANLIK MAHKEME MASRAFLARINI DA ÖDEYECEK

Yüksek İdare Mahkemesi tarafından verilen ara emri ile birlikte bugüne kadar yapılan duruşmaların masrafları ile birlikte Avukat masraflarının da İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu tarafından ödenmesine emir verildi. Verilen emir ile birlikte Devlet ciddi dava masrafları ödeyerek zarara uğratılmış oluyor.

Mahkemede geçen hafta yapılan ara emri duruşmalarında davacı Ömer Aydın, tanık olarak, avukatı Enver Öztürk 'ün sorularını cevaplamış ve daha sonra Bakanlık avukatı tarafından sorgulanmıştı.

Bu sorgulama sonrasında bakanlık avukatı, müşavir İsmail Balcı'yı savunma tanığı olarak dinletmek için duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme de bu maksatla duruşmayı 17 Temmuz 2018 tarihine tayin etmişti.

Dün (17 Temmuz 2018) duruşma başladığında bakanlık avukatı, bakanlığın bir değerlendirme yaptığını ve ara emri verilmesine ihtiyaç duyulan bazı davacıların müracaatlarına itiraz etmeme kararı aldıklarını ve bu davada duruşmaya devam etmeyeceklerini, ara emri verilmesini kabul ettiklerini beyan etti.

KEYFİ KARARLARIN ÖNÜ AÇILDI

Davacı avukatı Enver Öztürk, bakanlığın ve avukatının yaptığı bu değerlendirme ve beyanın davacı müvekkilinin lehine olmasına rağmen, bu tutumu çok manidar bulduğunu, dava açıp ara emri talep eden kişiler hakkında bakanlığın uygun gördüğüne ara emri verilmesini kabul etmesi, uygun görmediğine kabul etmemesinin tamamen KEYFİ bir durum yaratacağını, bunun başka bir hata olduğunu, ara emri talep eden herkesin buna ihtiyacı olduğunu belirterek tepki gösterdi.