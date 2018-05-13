Bakan Çeler'den, Vali Su'ya ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.



Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Mersin'e gelen Çeler, Vali Su ile makamında bir süre görüştü.



Mersin'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çeler, kentin KKTC için önemini aktardı.



Vali Su da, Mersin’in sahip olduğu doğal, tarihi ve turistik güzelliklerin mutlaka görülmesi gerektiğine işaret ederek, kentin turizm, sanayi, ticaret, lojistik ve tarımsal üretimde de çok büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.



Ziyarette KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da hazır bulundu.





