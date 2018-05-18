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"Bakan Çeler'den gençlere 19 mayıs mesajı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,  Kıbrıslı Türk gençlere seslenerek, “Bilmenizi istiyorum ki; gerekli iş imkanları ve istihdam sağlandığı zaman, geleceğe olan umudumuzun ve güvenimizin simgesi olacağınıza güvenim tamdır. Kıbrıs Türk toplumu, sizlerin enerjisi, yaratıcılığı, üretkenliği ve kararlılığı ile daha güzel günlere ulaşacak” dedi.

"Bakan Çeler'den gençlere 19 mayıs mesajı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,  Kıbrıslı Türk gençlere seslenerek, “Bilmenizi istiyorum ki; gerekli iş imkanları ve istihdam sağlandığı zaman, geleceğe olan umudumuzun ve güvenimizin simgesi olacağınıza güvenim tamdır. Kıbrıs Türk toplumu, sizlerin enerjisi, yaratıcılığı, üretkenliği ve kararlılığı ile daha güzel günlere ulaşacak” dedi.

18 Mayıs 2018 Cuma 18:30
"Bakan Çeler'den gençlere 19 mayıs mesajı"

ÇELER’DEN GENÇLERE: “İSTİHDAM SAĞLANDIĞI ZAMAN GELECEĞE OLAN UMUDUMUZUN VE GÜVENİMİZİN SİMGESİ OLACAĞINIZA GÜVENİM TAMDIR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,  Kıbrıslı Türk gençlere seslenerek, “Bilmenizi istiyorum ki; gerekli iş imkanları ve istihdam sağlandığı zaman, geleceğe olan umudumuzun ve güvenimizin simgesi olacağınıza güvenim tamdır. Kıbrıs Türk toplumu, sizlerin enerjisi, yaratıcılığı, üretkenliği ve kararlılığı ile daha güzel günlere ulaşacak” dedi.

Çeler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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19 Mayıs’ın Atatürk'ün öncülüğünde Anadolu halkının tüm yokluklara ve olumsuz şartlara rağmen verdiği destansı bir özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayan Çeler,  Atatürk’ün, Türk gençliğinin en güç koşullar altında da başarılı olacağına yürekten inandığını ve  bu anlamlı günü gençlere armağan ederek, gençlerin, yenilikleri yakalayan çağdaş kuşaklar olarak yetiştirilmesine büyük özen gösterdiğini kaydetti.

Çeler mesajında,  “Siz gençlerin, özgüvenine ve barış kültürüne olan inancımla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Spor Bayramı’nızı en içten duygularla kutlarım” da dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bakançeler19MayısBayramMesajı
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