"Bakan Çeler'den gençlere 19 mayıs mesajı"

ÇELER’DEN GENÇLERE: “İSTİHDAM SAĞLANDIĞI ZAMAN GELECEĞE OLAN UMUDUMUZUN VE GÜVENİMİZİN SİMGESİ OLACAĞINIZA GÜVENİM TAMDIR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Kıbrıslı Türk gençlere seslenerek, “Bilmenizi istiyorum ki; gerekli iş imkanları ve istihdam sağlandığı zaman, geleceğe olan umudumuzun ve güvenimizin simgesi olacağınıza güvenim tamdır. Kıbrıs Türk toplumu, sizlerin enerjisi, yaratıcılığı, üretkenliği ve kararlılığı ile daha güzel günlere ulaşacak” dedi.

Çeler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çeler mesajında, “Siz gençlerin, özgüvenine ve barış kültürüne olan inancımla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Spor Bayramı’nızı en içten duygularla kutlarım” da dedi.