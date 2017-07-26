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26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:01

Bakan Çavuşoğlu Koop-süt’te İncelemelerde Bulundu

Bakan Çavuşoğlu Koop-süt'te İncelemelerde Bulundu
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, süt ve süt ürünleri üreten firmalara başlattığı ziyaretleri çerçevesinde Koop-Süt’ü ziyaret etti.

Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu bugün gittiği Koop-Süt’te yetkililerden bilgi aldı ve fabrikada incelemelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, piyasaya 58 çeşit ürün süren Koop Süt’ün keçi sütü üretimini artırması gerektiğini, bunun için de keçi sütü üreticilerine gerekli olan taşıma tankerini sağlayacağını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının Koop-Süt’e sahip çıkarak, bugün bu noktaya geldiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, şu an süt ürünlerini Arap ülkelerine ve Türkiye’ye ihraç eden Koop-Süt’ün ürünlerini Avrupa’ya da pazarlayabilmesi gerektiğini söyledi.

Koop-Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu da, Koop-Süt’ün günlük 80 ton sütü sıfır stokla ürün haline dönüştürdüğünü belirtti.

Yücesoylu, “2017 yılının sonunda çok iyi olacağımızı grafikler gösteriyor. Üretim, muhasebe ve pazarlama olmak üzere 150 çalışanımızla kaliteden asla ödün vermeden ülkenin lideri pozisyonundayız” dedi.

Tüketimde son noktaya kadar ürünlerinin arkasında olduklarını belirten Yücesoylu, Koop-Süt kapılarının herkese açık olduğunu da söyledi.

Bakan Çavuşoğlu’na Koop-Süt Üretim Kalite Güvence Müdür Muavini Tuğşen Çıldam da fabrikada üretilen ürünlerle ilgili detaylı bilgi verdi.

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